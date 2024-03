Happy Hour da Casa Clã será comandado por La Cura

O La Cura, espaço especializado em rotisserie e eventos, criado pelo chef Ivan Santinho, será o responsável pelo cardápio de happy hour da Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril.

O encontro celebra o Dia Internacional da Mulher e acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

O evento é gratuito, assim como a participação no happy hour, marcado para acontecer tanto na sexta-feira (08/03), às 18h, quanto no sábado (09/03), no mesmo horário. Para participar da programação, basta reservar sua vaga através do site Sympla.

O happy hour será seguido de pockets shows abertos ao público (mediante inscrição), com apresentações de Xenia França e Mahmundi.

HAPPY HOUR NA CASA CLÃ 2024

Conhecido por seus preparos de visual caprichado e receitas delicadas, o chef Ivan Santinho traz para a Casa Clã 2024 as especialidades do La Cura, que vão desde pratos bem brasileiros, como o cuscuz paulista de camarão rosa e brigadeiro de castanha-do-pará, até clássicos da culinária italiana, como o ragu de carne com polenta cremosa e crocante de alho-poró.

Confira o menu completo e exclusivo servido durante o happy hour:

HAPPY HOUR CASA CLÃ – 8 de março, sexta-feira



MESA DE APERITIVOS

• Hommus de beterraba com mini legumes tostados e páprica defumada

• Mix de tomates (confitados, assados e crus) com mozzarella, burrata e molho pesto

• Tortinha de palmito pupunha

• Seleção de queijos brasileiros e embutidos artesanais

• Mix de pães artesanais, grissinis e crocantes

• Cuscuz paulista de camarão rosa

• Caponata de berinjela, legumes e cogumelos

• Queijo brie folhado com praliné de nuts e favo de mel

PARA AQUECER

• Bacalhau gratinado com batatas

PARA FINALIZAR

• Mini banoffee

• Brigadeiro de castanha-do-pará

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

• Água com e sem gás

• Refrigerante – normal e zero

• Suco natural

HAPPY HOUR CASA CLÃ – 9 de março, sábado



MESA APERITIVOS

• Hommus de feijão fradinho com legumes caipiras tostados

• Tarte tatin de tomates com burrata e molho pesto

• Terrine de boursin com figos frescos e caramelizados

• Mix de pães artesanais, grissini e crocantes

• Quiche de cogumelos e queijos brasileiros

• Tortinha de bobó de camarão

• Caponata de berinjela, legumes e cogumelos

• Queijo brie folhado com praliné de nuts e favo de mel

PARA AQUECER

• Ragu de carne com polenta cremosa e crocante de alho-poró

PARA FINALIZAR

• Tortinha de limão e frutas vermelhas frescas

• Brigadeiro de pistache

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

• Água com e sem gás

• Refrigerante – normal e zero

• Suco natural

COMO PARTICIPAR DA CASA CLÃ 2024

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla.

Confira a programação completa deste encontro especial, que acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.