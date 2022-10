Halloween: abóboras na decoração e na mesa

O Halloween se integrou de vez ao calendário de festividades do Brasil. Mais conhecido por aqui como Dia das Bruxas, o 31 de outubro é comemorado com fantasias, festas entre amigos e, é claro, adereços decorativos que vão de caveiras a fantasmas. As abóboras, com rostos escarvados e iluminadas por dentro com velas, que simbolizam fertilidade e sabedoria, são um dos elementos mais característicos da celebração. Além de centro das atenções na decoração, esse vegetal também pode ter destaque no cardápio de Halloween, como explica a nutricionista Renata Guirau. “É uma ótima oportunidade para incentivar as crianças a comerem abóbora de forma lúdica e aproveitar todas as suas propriedades”, diz ela.

Renata ressalta que as abóboras têm propriedade antioxidante, com nutrientes que ajudam a saúde da pele, favorecem a saciedade, devido ao alto teor de fibras, e são essenciais para a boa função intestinal. Independentemente de sua variedade, o vegetal é fonte de fibras, que, além da saciedade, atuam na redução dos níveis de colesterol; potássio, que atua na função muscular, previne câimbras e ajuda a regular a pressão arterial; betacaroteno, um antioxidante que atua diretamente na saúde da pele e da visão e tem baixo calórico. “Ou seja, é um alimento indicado para pessoas com necessidade de seguir estratégias nutricionais com restrição calórica“, acrescenta a nutricionista. Ela destaca ainda que todas as partes da abóbora podem ser aproveitadas. “A casca pode ser consumida junto com a polpa, e a semente pode ser torrada e consumida inteira ou como farinha, servindo de ingrediente em várias receitas.

Ela ensina, abaixo, alguns preparos com a protagonista do Halloween:

Doce de abóbora com coco

2 xícaras de abóbora cabotiá picada em cubinhos

4 colheres de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de adoçante culinário

1 pau de canela

Modo de preparo: Leve tudo ao fogo baixo e cozinhe lentamente, até que a abóbora fique bem cozida e misturada ao coco. Se precisar, acrescente um pouco de água para ajudar a não grudar no fundo da panela. Sirva gelado.

Bolinho de abóbora com frango

1 xícara de chá de purê de abóbora

1 xícara de chá de frango desfiado temperado a gosto

3 colheres de sopa de farinha de aveia

Gergelim para enrolar

Modo de preparo: Misture o purê de abóbora com o frango desfiado e a aveia. Caso necessário, acrescente mais farinha de aveia para dar o ponto de enrolar. Faça bolinhas e enrole na semente de gergelim. Leve ao forno por cerca de 30 minutos.

Miniabóbora recheada

4 miniabóboras

100g de carne moída

Alho, cebola e cheiro verde a gosto

Sal a gosto

1 colher de sopa de requeijão

Modo de preparo: Leve as abóboras inteiras ao forno por 30 minutos. Após esse tempo, corte a parte superior das abóboras formando uma tampinha. Retire a polpa das abóboras e reserve. Em uma panela, refogue o alho e a cebola. Acrescente a carne moída, o cheiro verde e acerte o sal. Quando a carne estiver cozida, acrescente a polpa da abóbora e o requeijão, formando um recheio cremoso. Acrescente o recheio nas abóboras, tampe com a parte cortada e sirva em seguida.