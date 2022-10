8 fantasias de última hora para o Halloween

Atualizado em 28 out 2022, 15h40 - Publicado em 28 out 2022, 08h04

O Halloween já está chegando e tem gente que se empenha mesmo na hora de se vestir, o que requer um esforço. Se você planejou uma festa, mas ainda não sabe o que usar, ou se pintou algo inesperado e você já revirou o armário atrás de algo interessante sem sucesso, temos ideias para te salvar. Confira uma seleção com 8 fantasias de última hora para recriar em casa.

Fantasias de Halloween de última hora

Mia Wallace de Pulp Fiction

Pulp Fiction é um clássico de Quentin Tarantino e uma das personagens, Mia Wallace (interpretada por Uma Thurman), é icônica. Se você tiver uma camisa branca, uma calça preta e um sapato preto baixo, está praticamente pronta. Afinal, quem não tem esses itens no guarda-roupa, né? Só falta a peruca, caso seu cabelo não seja parecido com o dela (um chanel preto com franja). Essa fantasia ainda dá para ser usada em casal, já que o personagem Vincent (John Travolta), também é bem simples recriar. Na foto, temos Vanessa Hudgens e seu ex-namorado Austin Butler, o Elvis do filme de Baz Luhrmann, como os personagens criados por Tarantino.

Spice Girls

Quem aí é da geração Spice Girls? Muito provavelmente, se a resposta for sim, você já teve um grupo de amigas e uma disputa para definir quem era quem na girl band. Essa pode ser uma ideia de fantasia atual (os anos 1990 e 2000 estão com tudo, lembra?) e uma chance de realizar aquele desejo da adolescência. Se você tiver uma roupa esportiva no armário, pode ser a Mel C. Aquela calça de oncinha que não usa há anos, é ótima para ir de Mel B. Um vestidinho preto justo pode ser o look da Victoria Beckham, e o rosa para Emma Bunton (e ainda entra na tendência Barbiecore). Agora, se por acaso, tiver uma roupa com a bandeira do Reino Unido, já tem a fantasia de Geri Halliwell. Novamente, a peruca se faz necessária, variando o tipo do seu cabelo e da Spice escolhida. Elas têm identidades bem diferentes e conseguem agradar muitos estilos.

Sandy de Grease

Essa fantasia tem até um tom de homenagem se você for muito fã de Grease. Olivia Newton-John, eternizada como Sandy no filme, morreu este ano, em agosto. Mas deixou um legado para a cultura pop e a roupa de sua personagem, na versão bad girl é bem simples de reproduzir. O que você vai precisar: muito laquê para segurar um penteado volumoso, calças skinny (ou uma legging), um top cropped, uma jaqueta de couro e salto plataforma (pode ser um sapato baixo também, fica a seu critério e conforto).

Cruella de Vil

Tem um vestidinho e um casaco (se tiver estampa de Dálmata então, acertou em cheio) luxuoso dando sopa no armário? Então a fantasia de Cruella de Vil vem aí. Ótima aposta para as noites frias, você fica linda e quentinha. Ah! Não pode esquecer da peruca. Emma Stone, protagonista do live action da vilã dos 101 Dálmatas, pavimentou o triunfante retorno de Cruella e nada mais justo do que aproveitar neste Halloween.

Coringa

Seguindo a deixa de vilões, outro que deu o que falar nos últimos anos foi Coringa, graças ao filme estrelado por Joaquin Phoenix. Com a sequência garantida, o personagem segue em alta e sua fantasia também. Um terninho vermelho já te deixa a cara do Coringa, falta só a maquiagem, que o ideal é não ficar perfeita, e o cabelo verde, algo fácil de conseguir com uma tinta em spray.

Wandinha Addams

E por falar em personagens que voltaram, a Wandinha Addams sempre foi icônica em todas as adaptações de Família Addams. Recentemente, ela ganhou uma série na Netflix com Jenna Ortega e as expectativas para a estreia estão altas. Um vestido preto com gola, um par de tranças e uma expressão blasé te deixam a cara da Wandinha.

Mavis de Hotel Transilvânia

Outra gótica é a vampira Mavis de Hotel Transilvânia. O grande diferencial é a franjinha, então talvez seja mais fácil se você já tiver o corte ou quiser estrear uma franja numa festa de Halloween. Um vestido preto básico e meias listradas já te fazem entrar no personagem.

Patricinhas de Beverly Hills

Cher (Alicia Silverstone) e Dionne (Stacey Dash) eram fashionistas até para ir à escola e as roupas delas são referências. Tem como olhar uma saia xadrez e blazer sem lembrar de Patricinhas de Beverly Hills? Eis o que você precisa para uma fantasia do filme, que foi lançado nos anos 1990 e dita tendências muitos anos depois.