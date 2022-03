Três receitas de Salmón de Chile para a ceia de Páscoa

Você sabia que no dia 18 de março é comemorado o Dia do Salmão? A proteína, considerada nutritiva pelos especialistas, é saborosa e versátil. Não à toa, vem conquistando cada vez mais espaço nas receitas e mesas brasileiras.

O salmão do Chile é rico em ômega 3, um ácido graxo essencial que é um grande aliado do coração, prevenindo a formação de placas de gordura e reduzindo níveis de colesterol, além de ter ação anti-inflamatória e atuar na produção de serotonina, que gera a sensação de bem-estar. O ômega 3 ainda é capaz de ajudar a desenvolver as células cerebrais e a evitar a osteoporose.

O salmão do Chile também é um excelente antioxidante. Rico em vitaminas e minerais, ele combate o excesso de radicais livres no organismo, trabalhando a imunidade e deixando o corpo mais forte e menos suscetível a diversos tipos de doença.

Do Chile para a sua mesa

O Chile é o segundo maior produtor mundial de salmão e é de lá que vem 95% do salmão fresco ofertado no Brasil.

Os produtos da Salmón de Chile chegam a terras brasileiras resfriados, vindos diretamente das águas frias do sul do Chile, onde passa a corrente de Humboldt, considerada a mais limpa do mundo e ideal para o cultivo do peixe.

É por isso que o Salmón de Chile tem o sabor mais austral do mundo, sendo garantia de suavidade e frescor.

Ótima pedida para a Páscoa

O salmão do Chile tem se tornado também uma das opções favoritas para a ceia de Páscoa, sendo a escolha perfeita para quem opta por servir um prato sofisticado e que agrade a todos os tipos de paladar — das crianças aos adultos, que apreciam seu sabor único.

Com a data comemorativa chegando, confira três deliciosas, práticas e nutritivas receitas para aproveitar o Salmón de Chile em família ou com amigos:

Triple de Salmón de Chile com rúcula e cream cheese

Buscando por uma receita nada óbvia e super-refrescante para os dias mais quentes? Experimente preparar um triple de Salmón de Chile com rúcula e cream cheese. O preparo da receita leva 30 minutos e a porção rende para 4 pessoas.

Confira os ingredientes e passo a passo aqui:

https://www.salmondechile.com.br/pt/receitas/triple-de-salmao-do-chile-com-rucula-e-cream-cheese/

Salmón de Chile com chips de batata-doce e molho cremoso de endro

Uma ótima opção para o almoço de Páscoa é o Salmón de Chile acompanhado de chips de batata-doce e molho de endro. A receita, que reúne textura e sabores deliciosos a muitos nutrientes, serve até 4 porções e pode ser feita em 30 minutos.

Confira os ingredientes e passo a passo aqui:

https://www.salmondechile.com.br/pt/receitas/salmao-do-chile-com-chips-de-batata-doce-e-molho-cremoso-de-endro/

Filé de Salmón de Chile à la oriental

Para aqueles que são fãs de comida asiática, a melhor pedida é o filé Salmón de Chile à la oriental. O prato é super-rápido de ser feito e pode ser finalizado em até 15 minutos. A receita rende bastante e serve 6 pessoas.

Confira os ingredientes e passo a passo aqui:

https://www.salmondechile.com.br/pt/receitas/file-de-salmao-do-chile-a-la-oriental/