As 10 receitas fáceis e gostosas mais buscadas em CLAUDIA na pandemia

Comer é uma delícia, mas cozinhar pode ser bastante cansativo se é uma tarefa diária sua. A vontade de comer alguma coisa gostosa, de repente, se torna inversamente proporcional à vontade de ir para o fogão. Para nossa salvação, há algumas receitas maravilhosas (alô, estrogonofe) que ficam prontas rapidinho e são fáceis de fazer. Durante a quarentena, as buscas por esse tipo de prato aumentaram muito no nosso site. Juntamos aqui os recordes de audiência. Dá para fazer almoço, jantar e até sobremesa sem se cansar.

Essa grande campeã de cliques é feita no liquidificador e com atum em conserva, direto da latinha. Se quiser, você pode alterar o recheio, usando apenas legumes ou até frango desfiado. Veja a receita.

Sucesso entre os brasileiros, esse prato fica pronto em menos de 30 minutos. Ainda dá para adaptar com frango, cogumelos ou palmito. Veja a receita.

Macarrão é curinga sempre. Fica pronto rapidinho, é saboroso e alimenta. Esse aqui leva alguns legumes picados. A massa escolhida é de grão de bico, mas funciona com qualquer uma que você tenha no armário. E, se quiser experimentar, troque o espaguete por penne ou fusilli. Veja a receita.

Esse clássico das tardes de domingo na casa da avó é bem fácil de fazer. O desafio é aguentar esperar o tempo de geladeira para devorar. Assim como nas tortas, os recheios podem ser adaptados ao gosto da família. Pode levar frango desfiado, atum, maionese de ovo. Fica por conta da imaginação. Veja a receita.

Tá para surgir um ingrediente tão versátil quanto a mandioca e um de seus produtos mais populares é justamente a tapioca. Quando misturada ao ovo, essa farinha rende um incrível e saudável crepe. Dá para comer só assim, bem temperadinho, ou ainda acrescentar recheios – vira até jantar dependendo do que você colocar. Veja as receitas.

Essa receita pode ser preparada de duas maneiras. Você pode optar por fazer um arroz novinho ou pode aproveitar para usar o que sobrou na geladeira. Se for fã de legumes, ainda dá para acrescentar alguns cozidos e picados ao creme – outra oportunidade de usar o que sobrou das refeições anteriores. O queijo gratinado no forno dá o toque final. Veja a receta.

Essa carne com abóbora e vagem é feita em uma panela só e fica macia após 20 minutos na pressão. Você pode servir com arroz, batatas ou até com macarrão. Veja a receita.

Uma variação da torta de liquidificador, essa receita foi uma das mais buscadas em nosso site nos últimos meses. Após bater a massa, você despeja apenas metade na forma, acrescenta o recheio de mortadela e queijo em cubos e depois cobre com o restante. É um salgado delicioso para cortar em quadradinhos e servir como petisco em festas e confraternizações. Veja a receita.

Quem diria que a couve-flor ia se tornar um ingrediente tão versátil? Nos últimos anos, ela virou arroz low-carb, molho branco sem lactose e até prato principal para vegetarianos quando gratinada. Fica uma delícia. Veja a receita.

Sim, é isso mesmo que você leu. Dá para fazer essa sobremesa deliciosa no micro-ondas. Se quiser, sirva com sorvete e calda de chocolate ou morango. Veja a receita.

