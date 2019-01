8 receitas práticas e saborosas de crepioca

Você já ouviu falar em crepioca? Assim com o nome já diz, essa leve e saborosa receita consiste em uma junção do crepe com a tapioca. Queridinha da galera fitness, ela tem como diferencial a adição de ovos em sua receita, garantindo uma massa com textura de “panquequinha”, bem fofinha e saborosa.

Além de ter como grande vantagem a praticidade, outro grande benefício da crepioca é sua versatilidade. É possível incluir em seu preparo ingredientes dos mais diversos: mussarela, ricota, peito de peru, pimenta, espinafre, tomate, manjericão, chia, requeijão e até fazer versões doces!

Curtiu a ideia? Então confira abaixo 8 receitas de crepioca para se deliciar!

1) Crepioca de frango, mussarela, presunto e requeijão

*Receita por @emagrecendocsaude19

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 colher de sopa de farinha de tapioca

Sal e cebolinha

Recheio

Frango desfiado, cozido e já temperado

Tomate em rodelas ou picado

Mussarela e Presunto (esse picado)

Requeijão

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes da massa e misture bem. Leve ao fogo com um fio de azeite e deixe dourar. Vire a massa e recheie. Prontinho, agora é só saborear!

2) Crepioca de frango, milho e requeijão

*Receita por @receitasvovonani

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 colher de sopa de farinha de tapioca

Sal e cebolinha

Recheio

Frango desfiado, cozido e já temperado

Tomate em rodelas

Milho

Mussarela

Requeijão



Modo de preparo

Junte todos os ingredientes da massa e misture bem. Leve ao fogo com um fio de azeite e deixe dourar. Vire a massa e recheie. Depois é só saborear.

3) Crepioca de peito de peru e queijo minas

*Receita por Guia da Cozinha

Ingredientes

Massa

4 claras

2 gemas

6 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1 pitada de sal

Recheio

250g de queijo minas frescal em cubos

200g de peito de peru em cubos

2 colheres (sopa) de azeite

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes do recheio e reserve. Em uma tigela, bata as claras e as gemas até ficar aerado, junte a tapioca, o cheiro-verde e o sal e misture bem. Despeje metade da mistura em uma frigideira antiaderente e leve ao fogo baixo e deixe firmar. Vire e deixe firmar do outro lado. Espalhe metade do recheio sobre a massa e dobre ao meio. Repita o procedimento fazendo mais 1 crepioca. Sirva.

4) Crepioca com farelo de aveia

*Receita por @natalia.assuncao86

Ingredientes

Massa

1 ovo

2 colheres (sopa) de goma de tapioca

1 colher (sopa) de farelo de aveia

1 colher (sopa) de requeijão light

Orégano

Sal

Recheio

1 fatia de mussarela light

1 fatia de peito de peru

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa. Quando estiver bem homogêneo, despeje em uma frigideira com azeite e acrescente a mussarela e o peito de peru. Espere firmar e dobre ao meio com uma espátula. Está pronto!

5) Crepioca de couve

*Receita por @dayfitbg

Ingredientes

1 ovo

4 claras

70 g de tapioca

Sal (opcional)

Recheio

Couve picada a gosto

Mussarela a gosto



Modo de preparo

Misture todos os ingredientes da massa até ficar bem homogêneo, despeje em uma frigideira quente com azeite. Doure dos dois lados e coloque o recheio na quantidade que for do seu agrado.

6) Crepioca de Beterraba

Ingredientes

1 ovo

2 colheres (sopa) de goma para tapioca hidratada

2 colheres (sopa) de beterraba crua ralada

Modo de preparo

Bata o ovo e misture bem os outros ingredientes. Espalhe numa frigideira antiaderente pequena e bem aquecida. Doure dos dois lados. Como recheio, você pode optar por misturas doces ou salgadas (se for uma receita salgada, inclua sal na receita, se for doce, você pode colocar mel, chocolate ou qualquer tipo de adoçante).

7) Crepioca de banana com canela

*Receita por Guia da Cozinha

Ingredientes

Massa

1 ovo

2 colheres (sopa) de tapioca

1 banana amassada

1 pitada de canela em pó

Recheio

1 banana em rodelas

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o ovo, a tapioca, a banana e a canela. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo médio e despeje a mistura de tapioca. Cozinhe até firmar. Coloque a banana e a canela e dobre ao meio. Sirva.

8) Crepioca de chocolate fit

*Receita por Tudo Receitas

Ingredientes

1 Unidade de Ovo

3 Colheres de sopa de tapioca

1 Colher de chá de Cacau em pó

1 Colher de chá de Adoçante natural Xylitol

2 Colheres de chá de Creme de leite

20 Gramas de Chocolate 70%

3 Unidades de Morangos picados

Modo de preparo

Em um recipiente bata o ovo com a tapioca, o cacau e o xylitol. Depois de misturar muito bem unte uma frigideira e despeja a massa nessa. Tampe a frigideira e deixe em fogo baixo até soltar da panela. Em seguida vire a crepioca, para dourar do outro lado, e desligue. Por fim é hora de rechear a crepioca. Derreta o chocolate com o creme de leite de 20 em 20 segundos no micro-ondas, espalhe na crepioca e complete com os morangos. Está pronto!