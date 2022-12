Receita de Banoffee: sobremesa é perfeita para as festas de fim do ano

Sobremesa que virou tendência e conquistou o paladar dos apaixonados por doces bem açucarados, a banoffee é uma daquelas delícias práticas de se fazer. A receita consiste numa combinação de banana, doce de leite, chantilly e massa de biscoito, ou seja, não tem como dar errado!

Ficou com água na boca? Marília Lima, que comanda a loja de bolos @cenoradas, ensina o passo a passo para fazer em casa essa torta geladinha e prática – uma ótima pedida para incluir na mesa de sobremesas na ceia de Natal e Ano-Novo.

Banoffee

Tempo de preparo: 30 minutos | Dificuldade: Fácil | Rendimento: de 8 a 10 fatias



Ingrediente

300g de biscoito de maisena

150g de manteiga em temperatura ambiente

400g doce de leite

3 bananas em rodelas

Canela ou cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Triture a bolacha num mixer com a manteiga e faça uma farofinha. Forre a uma forma de fundo removível com toda com a farofinha, sem esquecer das laterais. Com uma colher, ajuste as bordas e leve ao forno, pré-aquecido, por 10 minutos. Logo em seguida, despeje todo o doce de leite e as bananas picadas. Por último, o chantilly. Para finalizar, polvilhe por cima um pouco de cacau ou canela em pó. Depois é só desenformar e está pronta a banoffee.

Confira o passo a passo em vídeo: