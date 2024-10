Dia do doce de leite: 5 receitas de sobremesas para celebrar

O doce de leite, com sua textura cremosa e sabor inconfundível, conquista paladares por todo o país. E para celebrar essa iguaria que faz parte da nossa cultura, é comemorado anualmente, do dia 11 de outubro, o Dia Mundial do Doce de Leite.

A versatilidade do doce de leite é impressionante. Ele pode ser consumido puro, acompanhado de frutas, utilizado em receitas de bolos, tortas, pudins e até mesmo em pratos salgados, como molhos para carnes. A criatividade na cozinha não tem limites quando se trata desse ingrediente tão querido. A seguir, trazemos receitas de sobremesas para comemorar a data:

Torta de banana com doce de leite

Com uma apresentação caprichada, essa torta é ótima para servir em ocasiões especiais. Veja o passo a passo.

Mousse de capuccino com pão de mel e doce de leite

Receita de mousse é fácil de fazer e perfeita para uma sobremesa caprichada – veja aqui.

Panqueca de doce de leite

Uma sobremesa prática para qualquer hora do dia! Aprenda a fazer.

Alfajorcito (minialfajor da chef Paola Carosella)

Aprenda a fazer esse doce perfeito para um café da tarde – aqui está o passo a passo da chef.

Bolo de banana com doce de leite

Esse bolo traz uma das melhores combinações de sobremesa; saiba como preparar.

