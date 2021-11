Alfajorcito (minialfajor da chef Paola Carosella)

Modo de preparo

Prepare a ganache Em uma tigela, derreta o chocolate em banho-maria. Junte o doce de leite, misture e reserve na geladeira.

Prepare a massa Em uma tigela, bata com um fouet a manteiga e o açúcar até obter uma mistura branca e cremosa. Adicione as raspas de laranja, o ovo e as gemas e misture. Em outra tigela, misture a avelã, a farinha de trigo e o fubá. Junte os ingredientes secos aos molhados e acrescente o sal. Cubra com filme plástico e deixe gelar por uma hora. Abra a massa com um rolo até ficar fininha. Corte em discos de 3 centímetros de diâmetro. Em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha, leve-os ao forno preaquecido a 170ºC por oito minutos ou até dourar. Deixe esfriar. Distribua a ganache de doce de leite sobre metade dos discos (cerca de 1 colher chá por unidade). Cubra com os outros discos. Sirva com café.

*Receita da chef Paola Carosella