Casa Clã 2024: Tássia Magalhães ensina receitas para um brunch caseiro

Tássia Magalhães foi um dos nomes presentes na Casa Clã 2024. A chef do Meg Market e do Nelita foi a responsável por assinar o cardápio do brunch que marcou o encerramento do evento, e trouxe para a ocasião suas receitas sofisticadas.

O brunch aconteceu no domingo, 10, junto ao Sarau na Varanda, com as poetisas Liana Ferraz, Vivi Duarte, Cris Lioto e Carol Tilkian. O evento aconteceu no Casarão Higienópolis (veja aqui todos os detalhes) e foi aberto ao público e gratuito.

“As mulheres sempre me inspiram muita força, dedicação, fé… Pensar em um cardápio para um evento como este é extremamente gratificante, ainda mais para mim que trabalho exclusivamente com elas. Foi muito bom pensar em algo principalmente para elas. Estou feliz e lisonjeada!”, comentou Tássia, que trabalha com uma equipe totalmente formada por mulheres em seu restaurante.

O cardápio da chef trouxe opções leves, como quiches, minidanish, saladinhas, massas e verrines. “A ideia é uma refeição agradável e informal, em sintonia com o evento”, explicou Tássia, que não pôde estar presente na ocasião, mas foi representada pela sous chef do Nelita, Debora Simões.

No dia do evento, Tássia esteva em Buenos Aires para um evento no restaurante Alos, do chef Alejandro Peraud: “Cozinhei ao lado de grandes amigos e profissionais. É sempre maravilhoso vir para a Argentina. Adoro aqui!”, detalhou.

Para ter um gostinho do que foi servido no brunch, Tássia – que já foi matéria em CLAUDIA – nos ensina suas receitas que são perfeitas para um lanche matinal caseiro: granola, creme de abóbora. Confira abaixo o passo a passo de cada preparo.

Continua após a publicidade

Receitas da chef Tássia Magalhães para um brunch caseiro

Granola doce

Rende 4 porções de 50 gramas cada

Ingredientes

40g de aveia

15g de castanha-do-pará

15g de semente de girassol

15g de semente de abóbora

15g de amêndoas inteiras

15g de castanha-de-caju

15g de linhaça

15g de flocos arroz

10g de azeite

20g de mel

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um recipiente para forno. Adicione o mel e o azeite e misture bem. Coloque a 180°C e mexa de 5 em 5 minutos, até estar dourada. Reserve até esfriar e embale em recipiente hermético. Sirva com iogurte.

Gougère (bolinho de massa choux misturada com queijo)

Rende 16 unidades de 40 gramas cada

Ingredientes

240g de água

5g de sal

120g de manteiga

125g de farinha trigo

60g de queijo meia cura

4 ovos

Modo de preparo

Em uma panela, adicione a água, o sal e a manteiga. Assim que ferver, adicione toda farinha e cozinhe por volta de 10 minutos. Coloque a massa na batedeira e deixe esfriar um pouco enquanto bate. Adicione os ovos um a um e, no final, o queijo. Forme bolinhas de aproximadamente 20g em uma forma untada e assar a 170°C por cerca de 30 minutos ou até estar dourada.

Continua após a publicidade

Creme de abóbora

Rende 4 porções

Ingredientes

Azeite a gosto

300g cebola picada

3 dentes de alho picados

1 quilo de abóbora japonesa em cubos médios

500g de água

500g de creme leite fresco

20g de gengibre

10g de zaatar

20g de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha e coentro a gosto

Modo de preparo

Numa panela com azeite, refogue o alho e a cebola e doure os cubos de abóbora. Adicione a água e cozinhe até que a abóbora esteja cozida. Adicione o creme de leite e deixe reduzir. Tempere com sal, pimenta, zaatar e gengibre. Processe no liquidificador até obter um creme homogêneo. Use as ervas para finalizar.

Salada de grãos

Rende 4 porções

Ingredientes

200g de feijão fradinho

1 folha de louro

Sal a gosto

200g de lentilha

100g de mix de quinoa

100g de cuscuz marroquino

30g de manteiga

Salsinha e coentro picados a gosto

Suco de 1 limão-taiti

100g de castanha-de-caju picada

400g de tomate cereja cortado ao meio

150g de cebola roxa em cubos pequenos

Azeite a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o feijão para cozinhar com o louro e o sal, e cubra com água. Coloque em fogo médio e, após pegar pressão, deixe cozinhando por 10 minutos. Descarte a água da cocção e reserve o feijão. Cozinhe a lentilha e a quinoa (em panelas diferentes) em água com uma pitada de sal durante 10 minutos. Escorra e descarte o líquido. Ferva 100g de água. Em um bowl, adicione o cuscuz, a manteiga e uma pitada de sal. Adicione a água fervendo, mexa rapidamente com uma colher e deixe reservado até o cuscuz ficar hidratado. Coloque os grãos em um bowl, adicione as ervas picadas, o suco do limão, a castanha, o tomate e a cebola roxa. Tempere com sal, azeite e pimenta. Finalize com as castanhas (somente na hora de consumir para que fiquem crocantes).

CASA CLÃ 2024

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

Continua após a publicidade

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propôs experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Como no último ano, a participação na Casa Clã foi gratuita.

Confira a programação completa desse encontro especial, que aconteceu entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.