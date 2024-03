As melhores receitas com chocolate de Claudia Cozinha

Que tal ir além dos ovos de Páscoa, e servir uma sobremesa especial com o doce que é a estrela da data? Para deixar o seu almoço ainda mais completo e saboroso, separamos as 5 melhores receitas com chocolate de Claudia Cozinha.

Suflê de chocolate com calda de framboesa

Ingredientes

270 g açúcar (150g para a calda, 120g para o suflê)

300 g framboesa fresca ou congelada

400 g de chocolate amargo

100 creme de avelã com chocolate

6 ovos (gemas separadas das claras)

2 colheres(sopa) de avelã sem pele e picada.

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, misture o açúcar com 1 colher (sopa) de água até obter uma calda clara. Junte as framboesas (reserve algumas para finalizar)e cozinhe, mexendo, até que se desmanchem e incorporem à calda.

Em uma panela, em fogo médio, derreta o chocolate. Adicione o creme de avelã e a manteiga, mexendo, até a mistura ficar homogênea. Reserve. Em um bowl, junte as gemas com 80 gramas de açúcar. Misture ao chocolate e reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve. Adicione o açúcar restante e junte à mistura de chocolate. Mexa delicadamente para incorporar. Transfira para oito bowls refratários untados com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até o suflê estufar e dourar.

Retire do forno, finalize com as avelãs e as framboesas reservadas. Sirva imediatamente com a calda à parte.

Bolo trufado de chocolate

Ingredientes:

800 g de chocolate meio amargo

400 g de manteiga

10 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de água

Cacau em pó para decorar

Frutas (de sua preferência) para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria. Em uma batedeira, bata os ovos com açúcar. Derreta a manteiga em uma panela e junte o chocolate. Delicadamente, coloque a mistura dos ovos junto com o chocolate e mexa sem parar.

Continua após a publicidade

Unte uma forma com papel manteiga e despeje a massa. Coloque essa mesma forma dentro de uma outra com água e asse o bolo em banho-maria no forno baixo, a 160 °C, preaquecido, durante 1 hora.

Após retirar do forno, polvilhe a superfície com cacau de boa qualidade e decore com frutas ou raspas de chocolate.

Bolo de chocolate meio amargo cremoso

Ingredientes

1 1/4 xícara de cacau em pó

4 1/2 xícara de açúcar mascavo

3 1/3 xícara de farinha de trigo 1 pitada de sal

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 lata de creme de leite

1 colher (chá) de essência de baunilha

1/4 de xícara de conhaque

400 g de chocolate meio amargo em pedaços (para o creme)

2 xícaras de creme de leite fresco (para o creme)

5 xícaras de açúcar de confeiteiro (para o creme)

Modo de preparo

Em uma vasilha, dissolva o cacau com 1 ¾ xícara de água fervente. Reserve. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea e clara. Adicione as gemas, uma de cada vez, batendo sempre.

Em uma tigela, misture a farinha, o sal e o bicarbonato. Acrescente aos poucos, alternadamente, o creme de gemas, o creme de leite e o creme de cacau, mexendo até que a mistura fique homogênea. Reserve.

Em outra tigela, bata as claras em neve. Junte à massa mexendo delicadamente com uma espátula. Adicione a baunilha e o conhaque. Transfira para três fôrmas de 20 centímetros de diâmetro, untadas com manteiga e polvilhadas com farinha.

Continua após a publicidade

Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme.

Prepare o creme de chocolate

Em uma panela, em fogo médio, derreta o chocolate mexendo até ficar cremoso. Retire do fogo e deixe esfriar. Reserve. Na batedeira, bata o creme de leite com o suco de limão, o chocolate derretido e o açúcar. Misture com uma espátula até obter um creme claro.

Recheie as massas com parte do creme de chocolate. Cubra o bolo com o creme restante, fazendo movimentos com a espátula para dar acabamento.

*Receita cedida pela Bettina Orrico.

Cheesecake de chocolate

Ingredientes

1 pacote de biscoito de maisena (200g)

1/2 xícara de manteiga derretida

1/2 xícara de amêndoas torrada

500 ml de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de açúcar

600 g de cream cheese

300 g de chocolate amargo derretido

Chocolate amargo em raspas para finalizar

Modo de preparo

No processador, triture o biscoito com a manteiga e a amêndoa. Forre com essa mistura o fundo e a lateral de uma fôrma com 22 centímetros de diâmetro e fundo removível. Reserve na geladeira.

Continua após a publicidade

Bata o creme de leite com o açúcar na batedeira até engrossar. Junte o cream cheese e bata para incorporar. Acrescente o chocolate. Bata rapidamente. Despeje sobre a massa na fôrma. Leve à geladeira por cerca de seis horas ou até que a cheesecake fique bem firme. Finalize com as raspas de chocolate. Desenforme e sirva.

Bolo de chocolate decorado com Kit Kat

Ingredientes

Para a massa

1/4 de xícara de chocolate em pó

2 ½ xícaras de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 ½ xícara de óleo de canola

1 ½ xícara de açúcar

2 ovos

1 xícara de creme de leite

2 colheres (chá) de vinagre branco

1 colher (chá) de baunilha

1 colher (sopa) de anilina vermelha

Manteiga para untar

Raspas de chocolate ao leite e chocolates Kit Kat para decorar



Para o recheio

1 xícara de creme de leite

2 barras (180 gramas cada uma) de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Prepare a massa

Em uma vasilha, misture o chocolate em pó, a farinha e o bicarbonato. Reserve. Na batedeira, bata o óleo e o açúcar até misturar bem. Junte os ovos, um de cada vez, batendo até formar um creme leve. Aos poucos, acrescente a mistura de chocolate reservada, alternando com o creme de leite. Junte o vinagre, a baunilha e a anilina e bata ligeiramente. Divida entre duas fôrmas de 23 centímetros de diâmetro, untadas com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 30 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo.

Prepare o recheio

Em uma panela, ferva o creme de leite, junte o chocolate e mexa até derreter. Deixe esfriar. Desenforme os bolos e espalhe 1/4 do recheio sobre um deles. Disponha o outro bolo por cima e cubra tudo com o creme restante. Decore a superfície com as raspas de chocolate e a lateral com o Kit Kat e sirva. Rende 10 fatias.

*Receita da culinarista Bettina Orrico

Continua após a publicidade