Páscoa e receitas com peixes caminham juntas, não é mesmo? Seja para a sexta-feira Santa, que tradicionalmente é livre de carnes vermelhas, ou para reunir a família no domingo de aleluia, a carne branca é a estrela do prato. Para diversificar (e surpreender a todos) reunimos as melhores receitas de bacalhau de Claudia Cozinha. Aproveite!

Receita de bacalhau ao forno vagem holandesa

Ingredientes

4 postas de lombo de bacalhau dessalgado

300 vagem holandesa (ou brócolis)

12 unidades de batata bolinha com casca

1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem

12 unidades de minicebola sem casca, cortadas ao meio

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela funda com água fervente, mergulhe o bacalhau dessalgado por 1 minuto. Retire com cuidado e reserve. Na água do cozimento do bacalhau, cozinhe a vagem (ou os brócolis) por 2 minutos. Passe na água fria, escorra e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Reserve.

Na mesma água, cozinhe as cebolas por 2 minutos e as batatas por 5. Escorra e junte à vagem (ou aos brócolis). Faça o mesmo com o bacalhau. Doure o alho em parte do azeite e espalhe sobre as postas. Regue com o restante do azeite.

Polvilhe com o sal e a pimenta. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente (não deixe ressecar).

Dica: comece a dessalgar o bacalhau 48 horas antes. Coloque numa vasilha com água e mantenha na geladeira. Troque a água algumas vezes (experimente uma lasca retirada da parte mais grossa da posta para saber se está bom de sal – o ideal é não precisar acrescentar sal no preparo).

Receita sugerida pela nutricionista Andrezza Botellho, de São Paulo.

Receita de bacalhau do chef

Ingredientes

1 kg de batata asterix com casca

300 ml de azeite

2 kg de bacalhau dessalgado sal a gosto

200 g de brócolis

200 g de couves-de-bruxelas

4 ovos cozidos e cortados ao meio

1/2 cebola roxa fatiada

5 dentes de alho sem casca

1 ramo de tomilho

Modo de preparo

Em uma assadeira, leve as batatas ao forno médio até ficarem macias. Enquanto isso, em uma frigideira com 50 mililitros de azeite, grelhe o bacalhau até dourar de todos os lados. Reserve em outra assadeira.

Em uma panela média com água fervente e uma pitada de sal, branqueie os brócolis e a couve-de-bruxelas por um minuto e disponha, juntamente com os ovos, na assadeira com o bacalhau.

Retire as batatas do forno, achate-as levemente e adicione ao bacalhau. Acrescente a cebola roxa e os dentes de alho. Regue tudo com o restante do azeite e ajuste o sal.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por dez minutos. Decore com ramos de tomilho e sirva.

Receita cedida pelo chef Dalton Rangel.

Receita de bacalhau com batatas ao murro

Ingredientes

220 gramas de bacalhau em postas já dessalgadas e limpas

1 tomate sem pele cortado ao meio

1 cebola

2 dentes de alho laminados e fritos no azeite

2 cabeças de brócolis japonês

2 batatas pequenas

1 ovo cozido cortado ao meio

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

Azeite de oliva

Modo de preparo

Primeiro caramelize as cebolas e prepare as batatas. Para caramelizar a cebola, derreta a manteiga e coloque a cebola fatiada para fritar nela. Quando a cebola estiver molinha e translúcida, acrescente o açúcar. Baixe o fogo e deixe a cebola curtindo até dourar, mexendo de vez em quando.

As batatas são cozidas e, quando estiverem prontas, colocadas dentro de um pano de prato limpo. Você deve literalmente dar um murro nelas, um soco, para achatá-las levemente.

Doure o bacalhau em uma chapa com azeite. Coloque-o em um refratário por cima das batatas e disponha sobre ele a cebola caramelizada. Leve por 25 minutos ao forno pré-aquecido a 180°C.

Tire do forno. Coloque o bacalhau sem as batatas em um prato e sobre o alho frito sobre a cebola. Acrescente ao prato as batatas, o tomate sem pele, o brócolis ao vapor e o ovo cozido. Coloque azeite por cima e sirva em seguida.

OBS: quantidades para 1 pessoa.

Receita cedida pela Tasca do Zé e da Maria

Receita de bacalhau com grão-de-bico e brócolis

Ingredientes

250 g de lombo de bacalhau dessalgado

150 g de grão-de-bico cozido até ficar macio, sem desmanchar

50 g de brócolis cozido

1 pimentão vermelho

1 dente de alho

1/2 cebola em corte Julienne (cortada em tiras longas e finas)

40 ml de azeite de oliva

2 azeitonas pretas

1 ovo cozido

Modo de preparo

Queime o pimentão na boca do fogão até chamuscar toda a pele dele. Sob água corrente, remova toda a pele queimada. Corte o pimentão ao meio e remova as sementes. Corte em tiras e reserve. Asse o bacalhau com o azeite a 200°C por 15 minutos.

Em uma panela, aqueça um fio de azeite e doure o alho e a cebola. Acrescente o grão-de-bico e o brócolis já cozidos e corrija o sal.

Acomode o bacalhau em uma travessa, disponha ao seu redor o grão-de-bico com brócolis e decore com tirinhas de pimentão, azeitonas e o ovo cozido cortado ao meio.

OBS: quantidades para 1 pessoa.

Receita cedida pela Taberna 474

Receita de lombo de bacalhau com crosta de champignon

Ingredientes

4 postas de bacalhau

1 abobrinha média

1 cenoura média e larga

1 berinjela média

3 colheres (sopa) de margarina

6 fatias de torrada

1 dente de alho moído

1/2 xícara (chá) de cogumelo frescos picados

2 colheres (sopa) de salsa (ou salsinha) fresca e picada

1 colher (sopa) de tomilho fresco e picado

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Limão a gosto

Modo de preparo

Limpe, seque e tempere as postas de bacalhau com sal e pimenta a gosto. Em um mini processador de alimentos, coloque as torradas em pedaços e triture até obter uma farinha grossa e irregular. Reserve.

Em seguida, faça a crosta. Em uma frigideira, coloque uma colher de margarina para aquecer. Doure o alho e em seguida os cogumelos, que devem ser salteados em fogo alto. Retire do fogo, adicione a salsa, o tomilho, as raspas de limão e deixe esfriar.

Junte a torrada triturada, o queijo parmesão, o creme restante e misture bem. Distribua a pasta de pão sobre as postas de bacalhau, cobrindo-as e pressionando com a ponta dos dedos. Para que a crosta fique bem grossa, acrescente sobre cada filé mais um pouco de farofa.

Chegou a hora do assado. Em assadeira untada, acomode as postas lado a lado e leve para assar em forno preaquecido a 230°C por 20 minutos. Aumente a temperatura para 255°C e asse por mais 20 minutos ou até que estejam cozidas e douradas.

Lave bem a abobrinha, a cenoura e a berinjela, retire as pontas de todos e a casca da cenoura. Em água fervente, com sal, leve a cenoura para cozinhar por cerca de 8 a 10 minutos. Retire da água e fatie em lâminas médias. Corte a abobrinha e a berinjela em lâminas médias. Adicione sal e acomode-as em uma peneira, para que sobre um pouco da água.

Em uma frigideira antiaderente, coloque uma colher de margarina e grelhe as berinjelas aos poucos. Proceda da mesma forma com a abobrinha e a cenoura. Reserve os legumes quentes.

Em uma travessa, arrume 4 porções de legumes em camadas. Sobre eles coloque o peixe assado. Se desejar, regue com um pouco de creme ou manteiga derretida, misturada com um pouco de suco de limão.

Receita cedida pela Bunge Brasil

Receita de bacalhau à espanhola

Ingredientes

1 posta de 800g de bacalhau sem pele e espinhos

3 folhas de louro

8 dentes de alho

1 xícara de grão-de-bico cozido

1 xícara de batatas cozidas picadas

1 xícara de cenoura cozida cortadas em rodelas

1 xícara de cebola puxada no azeite

1 xícara de azeite

1 colher (chá) de orégano

5 xícaras de molho de tomate fresco

10 azeitonas portuguesas

3 fatias de pimentões coloridos

3 ovos cozidos cortados ao meio

20g de salsa para finalizar

Modo de preparo

Deixe a posta do bacalhau de molho por 24 horas antes do preparo, para dessalgar a posta, trocando a água 3 vezes por dia. Pré-cozinhe a posta em água com as folhas de louro e com 5 dentes de alho por 8 minutos.

Após o bacalhau estar pré-cozido, leve ao forno a 180°C em uma travessa junto com o grão-de-bico, a batata, a cenoura, a cebola, o orégano e o molho de tomate e deixe assar por 10 minutos. Enquanto isso, pique e frite os 3 dentes de alho restantes. Reserve.

Retire do forno e finalize com as azeitonas, pimentões, ovos, o alho frito e a salsa. Serve 3 pessoas.

Receita cedida pelo Rancho Português

