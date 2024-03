Como ter uma entrevista de emprego bem-sucedida?

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Avaliada como um momento decisivo na trajetória de qualquer profissional, a entrevista de emprego continua sendo ao longo dos tempos um fator de preocupação para quem pretende trilhar um novo caminho em sua trajetória profissional ou para aquelas que estão iniciando suas carreiras.

Afinal, sabemos que esse momento pode ser determinante para muitas pessoas e que a primeira impressão causada ao entrevistador será fundamental para os próximos passos a serem dados. Não podemos nos esquecer de que durante esse encontro a profissional será minuciosamente observada antes de integrar ou não o time da empresa.

E a pergunta que sempre é feita por muitas pessoas é: como se apresentar de forma adequada para causar uma boa impressão e ter a chance de disputar a vaga almejada? A resposta mais acertada para esse questionamento envolve alguns fatores.

Como já mencionei em outros artigos publicados nesse espaço, a primeira impressão é fundamental, pois é ela que fica. Ela é essencial não só nesse momento, como em qualquer outra situação profissional ou pessoal de nossas vidas.

Se apresentar com o look adequado ao perfil da empresa e ter um currículo excelente sempre foram alguns dos principais fatores de aprovação; mas, na verdade, é preciso muito mais.

Atualmente, o padrão de qualificação positiva de um candidato se tornou mais elevado. Para estar bem-preparada e segura para realizar uma entrevista de emprego, você precisa pensar não só na imagem que vai transmitir do ponto de vista da aparência, mas também como será exercida a sua comunicação e o seu comportamento durante o tempo em que estiver diante do entrevistador.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que ter autoconhecimento é fundamental. Pois falar com segurança sobre a sua história, as experiências vividas, suas características e saber comunicar de maneira sincera, transparente e objetiva as suas características e expectativas profissionais futuras fará toda a diferença nesse processo.

Considero importante destacar que um recrutador, dependendo do seu tempo de atuação e da dimensão da empresa, já terá ouvido centenas de pessoas nas mais diferentes entrevistas.

Então, o grande desafio é se apresentar demonstrando um diferencial que chame a atenção. Tudo isso para que a sua história não seja apenas mais uma.

Ao falar sobre a sua trajetória, por exemplo, é importante não se esquecer de que ela não pode ser contada de qualquer maneira, como se estivesse conversando com um amigo ou um familiar. Cada gestual seu e cada palavra precisam ser avaliados de maneira que trabalhem a seu favor, e não contra você.

A maneira como você construirá a sua storytelling, ou seja, a narrativa de sua história, precisa ser verdadeira, segura e eficaz, mas envolta em delicadeza. É ressaltar características que demonstrem entusiasmo e o quanto a sua presença pode contribuir positivamente para a empresa e no relacionamento com gestores e colaboradores.

Continua após a publicidade

As chamadas Soft Skills, que refletem suas habilidades e competências, também entram no jogo. Destacar características como empatia, adaptabilidade, comunicação não violenta, resiliência e escuta ativa, entre outras, é um ponto a mais em seu benefício, pois atualmente são habilidades muito valorizadas pelas corporações que desejam promover um ambiente de trabalho saudável com bem-estar, acolhimento e diversidade.

Outro ponto de atenção é a sinceridade durante toda a entrevista. Não adianta tentar passar uma imagem que não seja verdadeira, pois esse ponto será extremamente observado.

Expor suas fragilidades em algumas situações, ou desconhecimento sobre alguns temas relativos à função que está pleiteando, não deve ser encarado como um ponto negativo.

Tudo dependerá da maneira como você vai se colocar e abordar essas questões. Saber se posicionar corretamente e demonstrar o quanto está disposta a superar as dificuldades, a vencer desafios e aprender com a nova experiência profissional pode ser visto pelo recrutador como uma característica positiva, pois demonstra autenticidade e seu desejo de crescer profissionalmente.

Todas as informações transmitidas precisam fazer sentido e ter a ver com a função almejada. Evite histórias sem conexão com o momento e que, ao invés de contribuir para uma boa imagem, a torna confusa. O seu currículo o entrevistador já conhece. O que será observado é a maneira como se comporta por meio do seu gestual, da sua forma de falar e de sua imagem como um todo. Adote um tom de voz tranquilo, demonstre segurança e conhecimento sobre a empresa e sobre o trabalho.

Continua após a publicidade

Um padrão de comportamento que vem chamando a atenção de muitas empresas é uma nova prática adotada por alguns profissionais da Geração Z: o acompanhamento de pais ou responsáveis nas entrevistas de emprego.

Para alguns recrutadores, isso é visto como um ponto negativo, pois demonstra falta de preparo para iniciar a carreira e enfrentar situações comuns ao cotidiano do trabalho.

No entanto, existem recrutadores que entendem esse comportamento como um apoio emocional necessário ao candidato à vaga, pois para alguns deles estar acompanhados os deixam mais seguros para falar sobre si, sobre suas características e o que desejam. Principalmente se tiverem alguma necessidade especial. Mas, embora seja aceita e compreendida por alguns projetos de seleção, existem limites a serem respeitados.

Abaixo algumas dicas de pontos que não podem faltar numa entrevista de emprego para que você tenha um resultado positivo.

Pontualidade é essencial na entrevista de emprego

A entrevista de emprego é, digamos assim, seu primeiro contato oficial e presencial com a empresa. Ser pontual demonstra o quanto você sabe respeitar as regras de boa convivência e respeito ao outro.

Continua após a publicidade

Um eventual atraso só pode ser aceito a partir de uma comprovada justificativa que fuja ao seu controle. Para que imprevistos não aconteçam, saia de casa com antecedência para que você chegue ao local de forma tranquila. A pontualidade é vista como comprometimento e valorização do momento e de sua importância.

Educação

Ao chegar na entrevista, seja cordial e cumprimente o entrevistador com um sorriso e um aperto de mão. Esse gestual, que parece ser tão simples, faz toda diferença e será um estímulo para seja quebrada a rigidez comum aos primeiros momentos de entrevista.

Sabe aquela velha história de que gentileza gera gentileza? Pois é disso que estamos falando. Ter esse cuidado, que deveria acontecer naturalmente, fará com que a entrevista transcorra com mais leveza e acolhimento.

Prepare-se para a entrevista

Para que você não seja tomada pelo nervosismo quando estiver cara a cara com o entrevistador, é importante se preparar, fazer uma espécie de ensaio para entrevista.

Escreva a narrativa que pretende adotar e treine para observar quais pontos podem ser melhorados, quais palavras não fazem sentido. Crie um cenário que te transporte para a entrevista, se olhe no espelho, perceba cada detalhe que considera negativo e mude para se apresentar da melhor forma.

Continua após a publicidade

Conheça a empresa

Um ponto que costuma seduzir bastante os recrutadores é a demonstração de conhecimento sobre a empresa. É interessante falar sobre os pontos que você acha positivos na corporação e o quanto isso é um estímulo para que você faça parte do time de colaboradores.

Entre esses pontos, por exemplo, podem ser citadas, se for o caso, a flexibilidade que a empresa oferece, a abertura à diversidade de raça e gênero, planos de carreira e ambiente acolhedor.

Saiba ouvir

Muitas vezes, o grau de ansiedade da candidata é tão grande que ela começa a falar sobre seus objetivos, histórias e metas e se esquece que precisa entender o momento certo de ouvir o entrevistador. Pois é essa troca equilibrada, pontuada por momentos de pausa de ambas as partes, que pode tornar a entrevista um momento único.

Ao falar, se posicione de forma ereta, evite gesticular demasiadamente e olhe nos olhos do entrevistador quando estiver falando ou ouvindo. Isso demonstra atenção e interesse.

Escolha do look da entrevista

É fato que hoje existe uma flexibilidade maior nos looks de trabalho. Entretanto, a opção acertada para uma entrevista de emprego continua sendo um importante ponto de atenção.

Por mais flexível e moderna que seja a empresa, é essencial se apresentar com uma aparência bem cuidada, estar arrumada de acordo com o perfil da empresa e evitar um visual extravagante.

Lembre-se que a sua roupa também é um canal de comunicação. Que imagem você deseja passar? Pense nisso na hora de escolher sua vestimenta para a entrevista de emprego.