Tarô: entre 02 e 09/01, energia é de força, coragem, persuasão e compaixão

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Na primeira semana do ano, fomos contempladas com a carta da Força. Ao analisar este arcano, não posso deixar de lembrar do famoso grito do príncipe Adam ao se transformar no icônico herói He-Man: “Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!”. Com certeza quem assistia desenhos animados nos anos 1980, sabe do que eu estou falando.

Fazendo um paralelo, podemos “invocar” os poderes da nossa força interior para vencer as dificuldades. Em outras palavras, ter autocontrole e inteligência emocional a fim de dominar nossos próprios impulsos, emoções e paixões que geram ansiedade, estresse, nervosismo e, muitas vezes, nos prejudicam.

Na representação clássica deste arcano no baralho de Rider-Waite, vemos na ilustração uma mulher que segura suavemente a mandíbula de um leão. Isso mesmo, um leão, também conhecido como o “rei da selva”. Então, você pode imaginar o tamanho da façanha! Não é apenas um animal selvagem; é o mais perigoso deles!

Essa mulher destemida domou essa fera, sem fazer uso de força bruta ou de coerção. A lemniscata – ou símbolo do infinito – acima de sua cabeça significa controle de si mesma. Ao acalmar seus conflitos internos, a mulher mostra sua força mental. Isso lhe dá as habilidades necessárias para controlar, ou melhor, domesticar o leão. A domadora que está ilustrada nesta carta representa você e o leão simboliza os seus pensamentos negativos que, caso não sejam controlados, podem te consumir.

Em um contexto geral, esta carta indica que você está aprendendo a dominar os medos e ansiedades que a deixavam vulnerável e a ser mais corajosa e ousada neste início de ano. De fato, você tem todo o potencial para ter sucesso. O foco agora é vencer suas preocupações e inseguranças e acreditar mais em si mesma. Afinal de contas, “você tem a força”!

A carta da Força significa, como o próprio nome diz, força, determinação e poder. Neste sentido, ela se assemelha à carta do Carro no tarô, pois representa vencer desafios. A diferença é que a carta da Força geralmente se refere a dificuldades internas e superação de obstáculos que enfrentamos em relação às nossas próprias dúvidas, receios, angústias e aflições.

Quando a carta da Força aparece, sinaliza que você está se sentindo firme e segura, com mais poder pessoal, vontade e determinação. Desta forma, você vai conseguir controlar e contornar situações delicadas através do seu poder de persuasão, sem precisar “forçar a barra” para obter o que deseja. Você vai estar munida de bons argumentos e, com isso, vai convencer os outros através da sua empatia e honestidade.

Se você está passando por um momento difícil, a carta da Força a encoraja a se manter calma mesmo sob pressão e a encontrar o poder dentro de si mesma para perseverar. “A perseverança é a mãe da boa sorte” (Miguel de Cervantes).

Sem dúvida, você tem o que é preciso para levar esta situação até o fim. Vou fazer das palavras do mestre Obi-Wan Kenobi da saga Guerra Nas Estrelas as minhas: “Que a Força esteja com você”.

A carta da Força incita você a “domar” reações instintivas e emoções desenfreadas. É normal que você sinta raiva, medo, tristeza, culpa ou vergonha em determinadas situações (quem nunca?!). No entanto, é o que você decide fazer com essas emoções que faz toda a diferença. Agora é o momento em que você precisa estar consciente de seus impulsos e equilibrá-los.

O ano de 2023 está apenas começando e você está repleta de vigor e boas energias. Tenha coragem para seguir em frente. “A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras.” (Aristóteles)

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão