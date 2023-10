Tarô da semana sugere introspecção, sabedoria interior e intuição aguçada

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta de Tarô da semana é a Papisa, que simboliza a energia receptiva, intuitiva e mística. Por conta disso, este é um ótimo momento para se conectar com o seu ‘Eu’ superior. Então, procure ficar atenta aos seus sonhos, símbolos e sincronicidades, pois eles podem conter mensagens importantes para você.

De fato, esta semana tem um aspecto de recolhimento e introspecção. Você vai sentir a necessidade de se resguardar um pouco a fim de conseguir ter um entendimento mais profundo sobre certas situações que está vivendo.

É uma boa hora para refletir sobre questões importantes. Isto envolve, entre outras coisas, ficar em silêncio para encontrar as respostas que precisa. A carta da Papisa sugere prudência e traz a recomendação para que você não revele seus pensamentos nem seus planos para ninguém.

Busque não falar muito sobre seus projetos, dar opinião em questões alheias ou mesmo públicas. Fale e aja somente após ter refletido bastante. Tenha cautela para não se envolver em conflitos ou discussões desnecessárias. Evite emitir opiniões que possam causar polêmicas.

“A prudência é a mãe da segurança” (Francis Bacon)

Continua após a publicidade

A figura da carta da Papisa, envolta em véu, simboliza o equilíbrio entre a mente consciente e o mundo do subconsciente, sugerindo a importância de integrar essas duas esferas para uma compreensão mais profunda da vida e da espiritualidade.

Ela é muitas vezes vista como uma mediadora entre os reinos celestiais e terrenos, entre o conhecido e o desconhecido. A Papisa representa a ponte entre os opostos e a capacidade de revelar aspectos ocultos do Eu e do Universo.

Este também é um momento favorável para aprendizado e expansão dos seus conhecimentos tanto objetivos quanto subjetivos. Você pode preferir a companhia de um bom livro do que de pessoas, por exemplo.

Continua após a publicidade

A Papisa é a guardiã da mente subconsciente e a professora do conhecimento sagrado e dos mistérios ocultos. Ela ensina que as coisas do mundo nem sempre são o que parecem. As respostas que você está procurando virão de dentro e não de fora. Conceda-se tempo e espaço para prestar atenção à sua voz interior. É nos momentos em que silenciamos nossa mente que a verdade se revela.

“Como a abelha trabalha na escuridão, o pensamento trabalha no silêncio e a virtude no segredo” (Mark Twain)

A carta da Papisa simboliza uma profunda compreensão dos mistérios espirituais e a calma interior que vem com ela. Muito provavelmente, você vai sentir a necessidade de falar pouco e ser mais seletiva com quem interage, apenas sorrindo misteriosamente quando outras pessoas falam com você sobre coisas cotidianas.

Continua após a publicidade

Será também que você tem alguma coisa que não quer revelar ou que os outros saibam? Todas nós temos, não é mesmo? A Papisa mostra a sabedoria de saber esperar antes de revelar. Ela detém o conhecimento e segue sua intuição para agir da forma mais adequada e na hora certa.

Agora também é um momento de elevada capacidade intuitiva e percepção psíquica. Quanto mais você escuta sua intuição, mais ela fluirá.

A carta da Papisa pede paciência e autopreservação. Você vai ser bastante ponderada nas suas ações e vai procurar ouvir muito mais do que falar.

Continua após a publicidade

Não se espante se você até sentir vontade de sair das redes sociais, postar menos fotos e não se envolver em nenhum debate. Deixe para trás a necessidade de estar sempre certa.

“O silêncio é um amigo que nunca trai” (Confúcio)

Aproveite este período para se reconectar consigo mesma, explorar suas emoções e expandir sua sabedoria interior.

Continua após a publicidade

Boa semana e muita luz!

Cris Paixão.