Tarô da semana: sabedoria, busca de significado e tradição

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Nesta primeira semana de março, a presença do Papa no Tarô traz consigo uma energia de sabedoria, orientação e conexão espiritual. Este arcano representa autoridade e ensinamentos superiores, e nos convida a refletir sobre questões de ética, moralidade e fé. Neste sentido, é um ótimo período para buscar conselhos sábios.

De alguma forma, será necessário se aprofundar e saber melhor sobre os assuntos que afetam o nosso mundo atualmente, antes de sair dizendo “eu acho isso ou aquilo”.

O aconselhável é buscar uma abordagem mais embasada, concreta e segura ao ser convidada a emitir sua opinião, sobretudo em relação a conflitos globais, questões econômicas e religiosas. Muito cuidado nessa hora.

“O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer; o tolo porque tem que dizer alguma coisa.” Platão

O Papa é uma carta que favorece o compartilhamento de conhecimento, aproveite, portanto, para falar com conhecimento de causa.

Por falar em Papa, o Papa Francisco nos disse que a sociedade não deve criar “muros, mas pontes” para incentivar boas relações entre as pessoas. Lembre-se disso. Curioso ele ter falado em pontes, pois a palavra “Pontífice”, ligada ao Papa, significa aquele que “faz a ponte, a ligação”.

Como uma carta relacionada à fé, procure respeitar os princípios, as crenças e valores de cada um. Procure também estar aberta a ouvir as pessoas e escutar visões diferentes das suas.

O Papa simboliza a busca por respostas profundas, a orientação divina e a importância de seguir um caminho de integridade. Esta carta sugere um período propício para estudos, meditação e contemplação.

É um momento para mergulhar em práticas que fortaleçam nossa conexão com o divino, para buscar respostas e para refletir sobre como podemos viver de acordo com nossos princípios mais elevados. Em um mundo agitado e cheio de desafios, a energia do Papa nos lembra para buscar a verdade interior.

Sem dúvida, o arcano do Papa tem conotações religiosas (basta olhar para os símbolos da carta!), mas também pode referir-se a qualquer instituição cultural ou social. Podem ser clubes, grupos e escolas, para citar alguns.

Esta carta atua em nossas vidas sempre que procuramos uma estrutura para nos guiar e dar sentido. Participar de uma aula de ioga, ingressar numa academia, reconectar-se com as tradições familiares ou ser voluntária em uma causa nos une em torno de valores compartilhados.

Isso pode ser tão significativo quanto explorar uma nova igreja ou grupo religioso, visto que esta carta trata da identificação com outras pessoas e de uma forma de pensar que estimulará um maior aprendizado.

Ela expressa o instinto humano de buscar e criar significado para as coisas. Como uma carta que revela estrutura e regras estabelecidas, o Papa no Tarô pode ficar preso em seu desejo de fazer as coisas se encaixarem dentro dos seus princípios pré-concebidos.

Isto pode levar a conflitos por parte de indivíduos que não lidam bem com as restrições e também pode levar ao pensamento de grupo, onde os seus membros se tornam acríticos das suas ações e crenças ao longo do tempo, sendo aqueles que aceitam o status-quo sem questionar. Este é um lado que devemos evitar, pois isso fecha a nossa mente.

Voltando ao seu elemento espiritual, o Papa é uma carta que fala ao buscador que existe em todas nós. Ele também pode se referir à exploração e atividades acadêmicas, particularmente em Filosofia.

O Papa é disciplinado e dedicado à busca pela sabedoria para encontrar respostas para os desafios e situações difíceis.

“Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas.” (Confúcio)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.