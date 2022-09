Tarô da semana: entre 25/09 e 2/10, energia é de renascimento e reflexão

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A Fênix é uma ave que simboliza o renascimento, o triunfo da vida sobre a morte, o eterno recomeçar, porém sem perder a essência, por se tratar da mesma criatura. Desta maneira, este mito, que teve origem no Egito, simboliza a vida e seus ciclos, a esperança num futuro melhor baseada no fato de que é necessário (e sempre possível) superar situações adversas. Afinal de contas, como Friedrich Nietzsche mesmo disse “o que não me mata, me torna mais forte”. Também é do filósofo alemão a frase “um homem precisa se queimar em suas próprias chamas para poder renascer das cinzas”. Sim, estamos falando de uma segunda chance que estamos recebendo da vida nesta semana.

Por isso, não seria nenhum exagero dizer que a Fênix é representada pela carta do Julgamento no tarô. Na ilustração deste arcano, com nítida influência da passagem bíblica do Juízo Final, vemos pessoas nuas saindo de seus túmulos de braços abertos e olhando para o céu. Acima delas, um anjo toca sua trombeta anunciando o fim de um tempo para o início de outro. É um despertar para uma nova vida (nessa mesma vida terrena), uma segunda oportunidade que nos é oferecida. Podemos fazer tudo de novo e diferente.

Estamos mais calejadas pelas nossas experiências anteriores. Isso nos faz ressignificar muitas coisas que aprendemos ao longo do caminho até aqui. Lutamos, caímos, agora precisamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Você vai sair da Matrix em que vivia para alcançar o seu verdadeiro potencial.

Como o próprio nome já diz, a carta do Julgamento também indica que você será julgada pelos seus atos passados como parte da Lei de causa e efeito. Ou seja, chegou a hora de você colher o que plantou. Mas não se assuste porque só “os que semeiam vento, colherão tempestade”, não é mesmo? A carta de número 20 do tarô mostra que devemos fazer uma autoavaliação e refletir sobre as nossas ações até agora a fim de podermos regenerar e transcender. Portanto, deixe de lado o seu “eu” antigo e assuma a mais nova e melhor versão de si mesma.

De modo geral, essa carta traz boas vibrações. Ela aponta para novidades chegando na sua vida, renovação e novas oportunidades.

A carta Julgamento geralmente indica que você precisa tomar uma decisão que poderá mudar significativamente a sua vida. Confie em seu julgamento e saiba que está no caminho certo. Se você ainda precisa de mais clareza sobre a situação, olhe para suas lições do passado. Você aprendeu com elas. “Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos você vai dar para frente”. (Provérbio Chinês)

Boa semana e muita luz.