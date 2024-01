Tarô da semana: período de estagnação, demora e atraso

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Enforcado no Tarô representa a necessidade de sacrifício, pausa e introspecção. Sua influência na semana pode indicar um período de espera e avaliação, onde, mesmo sendo difícil e frustrante, é importante se desapegar de situações ou padrões que não estão mais servindo ao nosso crescimento. Pode ser um momento de olhar para as coisas de uma perspectiva diferente, buscando novas soluções e entendimentos.

No aspecto prático, a presença do Enforcado sugere que é hora de dar um passo para trás e reavaliar as situações antes de agir. Pode ser necessário fazer sacrifícios temporários em prol de um objetivo maior.

Esta é uma boa hora para praticar a paciência e confiar no processo, mesmo que pareça desafiador. Tente entender o real significado desta parada forçada. O que o Universo está querendo mostrar para você.

O Enforcado é uma carta que muitas vezes é interpretada de maneira errada como algo negativo. No entanto, é importante lembrar que as cartas do Tarô não são boas ou más em si mesmas, mas sim oportunidades para aprendizado e crescimento.

A influência do Enforcado no Tarô da semana

A energia do Enforcado nesta semana nos convida a olhar para situações e desafios de uma perspectiva completamente diferente. Ele sugere que ocasionalmente precisamos fazer uma pausa e nos permitir olhar para as coisas sob uma nova luz.

Conta a lenda que o poderoso Odin desejou ser um conhecedor dos mistérios e entregou-se a um ritual de sacrifício: ficou pendurado durante 9 dias na árvore do mundo, Yggdrasil, de cabeça para baixo. Quando caiu, havia descoberto as runas. Com a ajuda das 12 runas mágicas, o Enforcado pode responder a todas as nossas perguntas e dúvidas.

Esta carta representa, de certa forma, uma renúncia, um “auto-sacrifício”. Uma aceitação do destino. O número 12 representa o fim de um ciclo. E isso não é nada fácil. Não se trata de se tornar uma vítima passiva, mas sim de escolher conscientemente se libertar de velhas crenças, padrões e comportamentos que não nos servem mais. Ao fazer isso, criamos espaço para o nosso crescimento pessoal e a transformação.

Essa carta nos encoraja a abandonar a resistência e a necessidade de controlar tudo. Em vez disso, devemos superar esta sensação de impotência e nos entregar ao fluxo natural da vida, confiando que há um propósito por trás de cada experiência e que podemos crescer através dela.

Nesta semana, pode ser necessário fazer escolhas difíceis e deixar de lado algo para avançar. Essa renúncia pode trazer uma sensação temporária de desconforto ou incerteza, mas é importante acreditar no fluxo das coisas e nos permitir fluir com as mudanças. Lembre-se de que que tudo acontece no momento certo.

Tenha paciência consigo mesma e com os outros, sabendo que essa pausa temporária pode trazer sabedoria e crescimento. Aproveite essa semana para cultivar a paz interior, a reflexão e a aceitação em meio às adversidades.

Esteja aberta às lições que podem se apresentar. Muitas vezes, somos viradas de cabeça para baixo, como na ilustração desta carta, para termos uma nova visão, uma nova perspectiva. Portanto, procure ver os outros ângulos possíveis e buscar um novo ponto de vista.

“Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro” Fernando Sabino

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão