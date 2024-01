Tarô da semana: sucesso, felicidade e realização com a carta do Sol

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Um clima otimista e alegre é retratado por esta carta dos Arcanos Maiores. Afinal de contas, o Sol irradia felicidade. É, sem dúvida nenhuma, uma das mais positivas do Tarô. Então, mesmo se estiver passando por alguma dificuldade nesta semana, pode ficar tranquila. Você vai sair vitoriosa dessa situação. Vamos ao tarô da semana?

O sol vai brilhar de novo na sua vida. Lembre-se: a hora antes do nascer do sol é a mais escura. O pior já passou.

O Sol aparece depois de termos passado pelo caminho da escuridão com a carta da Lua. Com o brilho e o calor do astro-rei nos envolvendo, descobrimos que aquelas coisas que tanto temíamos não eram tão ruins quanto pensávamos. Tudo parece melhor à luz do dia, não é mesmo?

O arcano do Sol geralmente tem um efeito maravilhoso sobre nós. Ele representa a força de vontade, a vitalidade e o nosso ânimo de viver.

O Sol brilha intensamente na ilustração da carta XIX. A criança simboliza a inocência e sugere que houve algum tipo de renascimento. Passamos por algumas lições difíceis ao longo do caminho, mas felizmente nos mantivemos firmes.

O Sol nos garante que os dias sombrios acabaram. Neste sentido, é um momento de liberdade. Ele brilha intensamente sobre todas as sombras e enganos, permitindo que a verdade seja revelada.

Se houve mentiras ou equívocos, a carta do Sol os trará à luz. Com ela, também podemos esperar uma maior clareza mental e emocional. As respostas para questões difíceis podem se tornar mais evidentes e as situações mais claras. Essa clareza nos permite tomar decisões com mais confiança e de forma mais assertiva.

Você conheceu seu lado sombrio com a carta do Diabo, sobreviveu ao trauma da Torre, estabilizou-se e curou-se com a Estrela, derrotou medos e inseguranças que vieram à tona com a Lua e agora já pode desfrutar tudo de bom que o arcano do Sol tem a oferecer.

O Sol diz que é hora de viver o momento e aproveitar a vida. É uma carta de criatividade. Há uma sensação maravilhosa de paz interior e realização pessoal quando o Sol aparece. É um momento favorável para explorar interesses criativos, iniciar novos projetos e buscar novas formas de expressão pessoal.

O Sol é uma carta de sucesso. As pessoas serão atraídas por você como os girassóis que se voltam para o sol como fonte de energia e crescimento. Os girassóis ilustrados nesta carta indicam um período de crescimento e abundância em sua vida.

É uma energia de poder e de brilho pessoal. Com isso, sua autoestima e a autoconfiança certamente aumentarão. O Sol nos encoraja a sermos autênticas e expressarmos quem realmente somos.

O Sol representa aquela sensação maravilhosa de liberdade, após ter vivido um período de problemas e preocupações. Você se livrou de uma carga pesada e provavelmente está se sentindo muito mais leve. Esta carta sugere um momento para você começar a se sentir feliz novamente. A alegria encontrada com esta carta não é passageira ou superficial. É uma felicidade que irradia de dentro para fora.

O Sol é uma carta fabulosa para os relacionamentos em geral. O Sol também é uma carta de grande força pessoal e sugere um momento de boa saúde. Afinal, toda a vida na Terra deriva do Sol.

Quando a carta do Sol aparece, representa realização e abundância. É um sinal que as coisas vão melhorar e muito! Agora você está novamente energizada e já consegue enxergar que o sucesso e a abundância são possíveis. Durante a semana, podemos fazer progressos significativos em nossos objetivos e projetos. O Sol nos incentiva a acreditar em nosso potencial e a aproveitar as oportunidades que surgem em nosso caminho. Como na letra da música “Here Comes The Sun” dos Beatles: ‘Lá vem o Sol. Lá vem o sol, lá vem o sol. E eu digo que está tudo bem.’

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.

