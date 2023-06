É possível substituir o babyliss pela chapinha para ondular os fios?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você é do tipo de pessoa que gosta de finalizar o cabelo com aquelas ondas maravilhosas, cheias de volume e movimento? Para fazer esse tipo de penteado, o ideal é usar um babyliss, mas eu trouxe uma outra solução: a chapinha. Confira o passo a passo a seguir.

1- Lave as madeixas com seu xampu de preferência e use pouco de condicionador. Essa indicação serve para evitar que os seus cabelos fiquem muito oleosos, o que dificulta na fixação do penteado e naquele efeito mais solto e cheio de movimento.

2- Após lavar os cabelos, aplique um CC Cream com ação térmica para proteção. Seque os fios.

3- Separe o cabelo em 4 partes e vá selecionando as mechas com uma espessura de pelo menos dois dedos.

4- Comece a fazer as ondas no sentido da nuca até o topo da cabeça. Com a chapinha na vertical, com abertura apontada para baixo. Pince o cabelo e o gire no sentido contrário ao rosto e deslize a ferramenta para baixo até chegar na ponta e solte.

5 – Ao final de todo o processo, aplique um óleo capilar nas mãos e com os dedos bem abertos, solte os cachos e finalize borrifando spray fixador.

Ainda trago algumas observações importantes:

Jamais use chapinha nos cabelos molhados. O problema não é só queimar os fios, mas correr o risco de tomar choque.

Não tente refazer a onda, pois uma vez o cabelo modelado, será difícil alterar a textura, sem contar que a temperatura muito quente pode acabar danificando as madeixas.

Quer mais dicas? Trouxa também passo a passo para fazer ondas com babyliss:

Me conta: qual é o seu método favorito?