Ondas à la Gisele Bündchen

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Gisele Bündchen soprou as velinhas no dia 20 de julho. A gaúcha, que ganhou o mundo, completou 42 anos. É inspiração em todos os sentidos. Seu cabelo continua sendo um dos mais pedidos nos salões de beleza. Trouxe alguns segredinhos para você que quer variar o visual e copiar o look da beldade.

O cabelo natural de Gisele é levemente ondulado, com uma curvatura do tipo 2 A, caracterizado por ser liso na raiz e possuir ondulações por todo o comprimento. Tem os fios ondulados? Aplique um creme para ativar os cachos úmidos e amasse delicadamente com um tecido de algodão ou uma folha de papel toalha – que absorve a água, mas não remove o produto. Se quiser, finalize com um difusor. Agora, se você tem madeixas lisas, o babyliss pode ser a melhor opção. Aplique um CC Cream com proteção térmica, separe mechas médias e modele, contando até dez e soltando o aparelho. Passe as pontas dos dedos para abrir as ondas e finalize com spray fixador. Nesse vídeo ensino como fazer ondas perfeitas:

Assim como a cor e a textura, o corte médio, quase sempre repicado da altura do queixo e em formato de um “V”, é sua marca registrada. Detalhe: esse corte fica muito bem em diversas texturas. Mas a quantidade e a espessura de cada camada, assim como o comprimento, precisam ser pensados de acordo com as suas características, para que o visual fique mais harmônico.

50 tons de loiro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Desde o início da carreira, a modelo aposta em iluminações nas madeixas, com diferentes estilos, como, por exemplo, mechas loiras desde a raiz (foto 1), contorno mais claro com destaque na mecha frontal (foto 2) e californiana – puxando para o dourado (foto 3).

As técnicas de coloração escolhidas para ela funcionam bem em outras pessoas, basta que o seu cabeleireiro identifique e combine o melhor tom para a sua pele. Mas antes de se jogar na mudança inspirada em Gisele e conquistar um look reluzente, digno das passarelas, invista em um bom cronograma de tratamento no salão e em casa, com uma linha específica para cabelos loiros, uma vez que a descoloração pode levar ao ressecamento.

Nesse vídeo ensino dicas para ter um loiro perfeito: