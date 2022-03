Franjas: 5 estilos que estão em alta para apostar já

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Que atire a primeira pedra quem nunca cortou a franjinha sozinha em casa e acabou com o cabelo torto e mais curto do que deveria. As franjas são cortes que servem como um acessório e ajudam a realçar e harmonizar traços faciais. Além disso, as diferentes versões ajudam a reforçar o estilo pessoal, como um ar mais romântico, moderno e até criativo.

Antes de mais nada, converse com o cabeleireiro e leve referências do que você gostaria de fazer, para que assim vocês possam alinhar as suas expectativas e ter uma noção do resultado. Além disso, ele deve fazer uma análise para verificar se ela vai funcionar ou não, tudo para evitar frustrações e facilitar a adaptação. Que tal investir em uma franjinha? Separei 5 ideias para você se inspirar e modernizar o look.

Bardot

Essa franja tem formato de cortina, com o centro mais curto e as extremidades mais alongadas, como os da atriz Lucy Hale. Também é bastante volumosa e geralmente é cortada em camadas. O visual retro remete ao corte utilizado pela atriz Brigitte Bardot, famosa nos anos 1960. Para finalizar, aplique um spray fixador para manter o visual mais abertinho. Agora, se você quer ganhar mais volume, invista em um pó modelador.

Tradicional

É bastante comum e pode ser encontrada em modelos mais cheios, como os da atriz Renata Sorrah, ou com fios mais ralos e transparentes. Por esconder parte do rosto e evidenciar os traços da parte inferior, o corte pode não cair muito bem em face pequena, porque pode dar a impressão de estar achatada. A finalização pede por secador para alinhar as mechas. Lembre-se de aplicar um protetor térmico antes.

Encaracolada ou crespa

Quem foi que disse que quem tem cabelo cacheado ou crespo não pode ter franja? Esse estilo acrescenta bastante volume e deixa o visual harmônico, como o da atriz Camila Pitanga. Mas atenção, na hora de cortar é indispensável levar o fator encolhimento em consideração e sempre deixar dois ou três dedos de comprimento a mais. Utilize um mousse para amassar delicadamente as madeixas e conquistar bastante definição. Outro truque é aplicar um CC Cream e secar com difusor.

Baby Bangs

São variações das franjas retas, só que mais curtas e geralmente repicadas. O corte traz bastante atitude para o look e transmite muita criatividade, como as da Vanessa Rozan, MakeUp Artist e co-apresentadora do programa Esquadrão da Moda (SBT). Nesse caso, o secador e o pó modelador ajudam a fixar os fios e conferem estrutura sem deixar oleoso.

Franjão

Ideal para quem não quer radicalizar, o franjão se adapta melhor às diferentes feições. Também é mais prático, pois possibilita a variação de uso, como de repartida ao meio ou presa e na lateral, como fez a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes. Para finalizar o corte, o secador, spray de brilho e fixador não poderão ficar de fora do seu arsenal de produtos.

