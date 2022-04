É do signo de áries? Inspire-se no visual das celebrities

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A ariana tem uma personalidade marcante, determinada e autêntica. Você é assim também? E quando o assunto é cabelo, não têm medo de ousar e se jogar nos mais variados estilos. Em homenagem às aniversariantes deste signo, separei seis ideias para você dar um up no visual, confira.

O queridinho das famosas

Continua após a publicidade

O Chanel é aquele corte que as celebridades a-do-ram, pois valoriza o rosto, já que se adapta aos diversos tipos de texturas. Isso mesmo: lisas, onduladas, cacheadas e crespas podem se beneficiar. Também é prático e na hora de finalizar vai bem do natural ou trabalhado, com escova e babyliss, como fez a atriz Vanessa Giácomo.

É importante ressaltar que toda a mudança deve ser pensada. Alguns cortes evidenciam bem o rosto e pode ser necessário fazer algumas adaptações às duas características. Portanto, mostre ao seu cabeleireiro as referências que você tem em mente, para que ele defina como deixar sua aparência mais harmônica. Nesse vídeo ensino como escolher o corte ideal:

Para rejuvenescer

Continua após a publicidade

As franjas podem ter tamanhos e estilos diferentes, além de se adaptarem às diversas texturas, são ótimas para a mudança de visual e darem aquela rejuvenescida. No caso da cantora Lady Gaga, ela optou por uma versão mais curtinha, quase cortininha, quando tem essa abertura no centro. Para finalizar, utilize um protetor térmico e seque com o secador. Se preferir, passe a chapinha.

O poder dos curtinhos

Continua após a publicidade

O pixie platinado se tornou a marca pessoal da apresentadora Xuxa Meneghel. É preciso ter muito poder de decisão para usar um look desses, afinal, não é qualquer pessoa que consegue viver sem as longas madeixas. Mesmo sendo tão curtinho, precisa investir em shampoo e condicionador. O mousse também ajuda a deixá-lo mais certinho, enquanto o pó modelador garante um efeito messy.

Dona das ondas

Continua após a publicidade

Os fios ondulados valorizam a cor e o corte das madeixas, sejam elas naturais ou estilizadas. E para reproduzir o visual dessa ariana maravilhosa, a atriz Juliana Paes, aplique um CC cream e modele com um babyliss. Basta separar as mechas largas, enrolar no aparelho, contar até 30 e tirar. Depois borrife spray de brilho e penteie com os dedos para desfazer os cachos e soltar as ondas. Se for necessário, aplique um óleo reparador nas pontinhas.

O movimento das cacheadas

Continua após a publicidade

Quem tem cabelo cacheado reclama do volume. Ou é pouco ou é muito. Precisa dosar. Por isso, indico usar produtos específicos para o seu tipo de cabelo. E isso faz uma grande diferença, viu? É que os ativos, ainda no shampoo, já vão ajudando a modelar esses cachos.

Agora, se quiser conquistar uma definição de diva, e estamos falando da cantora Mariah Carey, aposte em um creme ativador de cachos e amasse delicadamente as mechas. Você pode deixar secar naturalmente ou usar um difusor, jogando os cabelos para baixo para ajudar nesse processo. O truque é modelar para o lado que você deseja e não ficar mudando. Por exemplo: se quer o cabelo na lateral direita, já penteie no banho e deixe desse lado até a finalização.

Liso Chapado

Continua após a publicidade

É uma finalização muito popular e também destaca a cor e o corte. Para ter o efeito gloss da cantora Anitta é indispensável que a saúde dos cabelos esteja em dia – por isso, invista hidratação semanal em casa e quinzenal no salão. Aplique um CC Cream nos fios e faça uma escova lisa. Pranche as mechas com a chapinha e finalize com spray de brilho.