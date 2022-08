Quer mudar o visual e está com medo? Confira essas dicas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem nunca foi atingido pela vontade de radicalizar o visual que atire o primeiro pente. As pessoas separam referências de cores e cortes, vão contra o conselho do cabeleireiro, e, muitas vezes, se arriscam tentando renovar os cabelos até em casa mesmo.

O resultado você deve imaginar. Além da frustração e de passar um bom tempo sem procurar o cabeleireiro, muitas fazem de tudo para que ele cresça o mais rápido possível ou passam um período tentando esconder o novo visual – cabelos sempre presos. Se você já passou por isso, não é a única. Jennifer Aniston confessou que se arrependeu de cortar as madeixas no estilo Chanel, enquanto fazia o seriado Friends, e fez de tudo para que ele crescesse o mais depressa possível.

Por isso, apesar de parecer inofensivo cortar uma franja ou mudar a coloração, tudo de forma bem radical, confira esses conselhos que separei, eles vão te ajudar na hora de tomar essa decisão.

Avalie a necessidade da mudança

Procure entender quais são os motivos que te levaram querer outro estilo. Apesar de ser ótimo renovar o visual, é imprescindível que você esteja fazendo isso pelas razões certas, ou seja, porque você quer. Nada de tentar algo radical se terminou um relacionamento – acredite, é comum isso acontecer e um bom papo com o seu cabeleireiro vai ajudar nesse momento.

Separe as referências

Antes da mudança, separe referências de cores e cortes que te agradam. Tente avaliar o que você mais gosta nessas opções selecionadas, assim fica mais fácil saber do que não abre mão. Por exemplo, gosta do longo, como as madeixas da cantora Simaria Mendes? Então tenha esses modelos. Mas vale lembrar que você precisa escolher aqueles que sejam de acordo com o seu tom de pele. Isso vai fazer toda diferença, principalmente na coloração.

Não faça em casa

Parece fácil aparar as pontas em casa ou retocar a cor, mas, na verdade, isso pode acabar com o seu cabelo. Em casa os resultados são imprevisíveis e em alguns casos não dá para consertar. Já no salão, o profissional terá as ferramentas corretas e também usará técnicas mais adequadas, para te deixar poderosa, como a atriz Flávia Alessandra.

A importância do visagismo

Já falamos nesse link sobre o visagismo. Converse com um profissional e explique o que você gostaria de fazer e qual imagem quer transmitir. Com base nessas informações e na análise de suas características físicas, como feições, coloração pessoal etc, ele vai propor algumas alternativas que vão valorizar e ressaltar o que você tem de melhor.

Mude aos poucos

Tem o cabelo longo e quer apostar em um chanel? Mesmo que o corte fique ótimo em você, pode ser difícil a adaptação, devido a tamanha mudança. Para evitar estranhamento e até arrependimentos, como aconteceu com a atriz Jennifer Aniston, que tal começar diminuindo o comprimento das madeixas aos poucos?! Isso também vale para a cor, você não precisa sair de um tom castanho escuro para um platinado, do dia para noite. Investir em uma mudança gradativa além de ser menos desafiadora, ainda ajuda a manter os fios mais saudáveis e bonitos.

Cuide das madeixas

Não vai adiantar de nada fazer uma coloração com o melhor profissional, no melhor salão, usando os melhores produtos se os seus fios não estão saudáveis, pois o resultado nunca será 100%. Além disso, cabelos ressecados têm mais dificuldades de reter o pigmento, fazendo com que a coloração dure muito menos. Então corre para o salão e peça para o seu cabeleireiro um tratamento, inclusive indicações do que pode usar em casa. Dessa forma, você deixa os fios fortalecidos e bonitos, como as da atriz Taís Araújo. E isso vai refletir de forma positiva no seu corte e na sua coloração.

