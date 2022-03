8 mitos e verdades sobre a saúde dos cabelos que você precisa conhecer

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

É fato que todo mundo quer ter um picumã de dar inveja – e para conquistá-lo algumas pessoas fazem o que for preciso, inclusive apostar nas mais diferentes receitas e práticas, mesmo que elas não façam o menor sentido. Esses costumes são passados de geração em geração e existe um certo receio em danificar os fios caso não sejam seguidos à risca. Para te ajudar, separei uma lista com oito mitos e verdades para que você entenda o que pode ou não funcionar para os seus cabelos, vem ver:

Chá de camomila + sol tem efeito clareador

Mito. Apesar de muito popular, o chá de camomila não tem efeito clareador. Os produtos que realmente clareiam nessas condições, na verdade, contêm uma porcentagem de amônia na fórmula, que quando entram em contato com os raios solares podem alterar a cor do fio. O problema é que não é indicado aplicar esses produtos com amônia e ir para o sol, já que pode causar quebra, queda e alergia. Portanto, para clarear, apenas com produtos certificados e com o seu cabeleireiro, combinado?

A alimentação saudável melhora a qualidade dos cabelos

Verdade. Ter um cardápio balanceado é essencial para auxiliar na formação e crescimento dos fios, além de mantê-los fortes e brilhantes. Por isso, muitas vezes, você precisa fazer um check-up anual para dosar as vitaminas. E, se for o caso, repor.

Dormir com o cabelo molhado faz mal

Verdade. Além de criar um ambiente favorável para a proliferação de fungos e bactérias, causadores de dermatites e queda, quando o cabelo está molhado, ele fica sensível, e deitar-se nessas condições pode causar a quebra e aumentar o frizz.

Penteados apertados estimulam a queda

Verdade. Inclusive, essa prática leva a alopecia por tração, em que os fios param de crescer devido a tensão prolongada ou repetida na hora de prendê-los. Sem contar que penteados muito apertados também podem marcar e posteriormente quebrar as madeixas. Então trate de afrouxar esse rabo de cavalo.

Continua após a publicidade

Receitas caseiras são melhores por conter menos químicas

Definitivamente, não. Os produtos encontrados nas prateleiras dos supermercados, farmácias e salões de beleza, precisam passar por diversos testes e a sua eficácia, comprovada. Mas recorrer a receitas caseiras não é uma boa opção, a comida foi feita para comer e quando aplicada, por exemplo, na raiz, podem causar alergias, caspa e outros problemas. Converse com o seu cabeleireiro se você deseja um produto específico. Com certeza ele vai indicar.

Não é recomendado lavar os cabelos todos os dias

Pelo contrário, ficar longos períodos sem lavar os cabelos é extremamente prejudicial. A higienização frequente, além de permitida, ainda é muito benéfica, principalmente para pessoas que sofrem com oleosidade, pois assim elas conseguem remover as impurezas, resíduos de poluição e controlar a produção de sebo.

Xampu e condicionador devem ser da mesma linha

Depende. Os produtos podem ser diferentes, afinal, é totalmente normal ter a raiz mais oleosa e o comprimento seco, por exemplo. Nesse caso, os produtos precisam suprir necessidades distintas e podem ser de linhas e até de marcas diferentes.

Raspar a cabeça pode fazer com que as madeixas cresçam mais grossas e em maior quantidade.

Não, as características dos nossos fios são definidas geneticamente e raspá-los não têm o poder de engrossá-los, uma vez que eles são formados em uma camada interna do couro cabeludo e não é possível acessar os bulbos capilares para causar uma alteração como essa.

Nesse vídeo trago dicas de como fazer os cabelos crescerem saudáveis: