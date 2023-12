5 fatores que explicam a queda dos cabelos

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Seus fios estão caindo de forma anormal? A queda é um transtorno comum que afeta muitas pessoas em diferentes estágios da vida. Descobrir as causas da queda de cabelo pode ser o primeiro passo para tratar e prevenir essa situação, e hoje você vai conferir as principais.

Genética x queda de cabelo

Ela desempenha um papel crucial na saúde capilar, se há histórico de calvície na sua família, as chances de você enfrentar esse problema aumentam muito.

Só a queda anormal já é um indicativo para buscar um especialista, mas outro fator que pode ocorrer, nesse caso, é a miniaturização dos fios. Vale observar a haste capilar, principalmente próxima da raiz, e agendar uma consulta o quanto antes para evitar que a condição piore.

Desequilíbrio hormonal e questões de saúde

Gravidez, pós-parto, perimenopausa, menopausa… o desequilíbrio hormonal pode fazer os fios caírem. Muitas vezes, é necessário exame de sangue para avaliar as funções.

Distúrbios da tireoide e doenças autoimunes – a alopecia areata é uma delas – podem desencadear a queda. Vale lembrar que só o especialista pode indicar o melhor tratamento, por isso, nada de ficar procurando ou usando fórmulas caseiras, combinado?

Estresse crônico e maus hábitos

Esse combo pode afetar significativamente a saúde capilar. O estresse prejudica o bom funcionamento do organismo e pode incentivar a queda.

Outros costumes também influenciam, entre eles, a má alimentação, quando seu corpo não recebe o aporte de nutrientes necessários para o crescimento dos fios; o tabagismo que, entre outros males, prejudica a circulação; e até o uso de água escaldante para lavar as madeixas, que pode piorar a oleosidade no couro cabeludo acometendo negativamente os folículos.

Estilo de vida

Exposições prolongadas ao sol, a água da piscina com alta concentração de produtos químicos e a poluição também são maléficos para a saúde dos seus cabelos. Proteger os fios é essencial para manter a vitalidade e evitar qualquer problema nos folículos capilares.

Não se esqueça: nos meses com temperaturas altas, sempre invista em um CC Cream com filtro solar, pois ele concentra muitos benefícios em um só produto e você consegue estilizar as madeixas enquanto protege e trata.

Aqui, nesse vídeo, trouxe algumas dicas para ajudar a recuperar sua picumã:

Cuidados inadequados

O uso excessivo de química e das ferramentas de calor, como secador, chapinha e babyliss, podem estimular a queda, pois deixam os cabelos frágeis e quebradiços.

No caso dos procedimentos, vale conversar com o seu cabeleireiro para ver se é importante uma pausa. E antes da finalização, passe em CC Cream com proteção térmica e mantenha o bocal do secador distante uns 15 centímetros da raiz. Isso vai evitar o estímulo da oleosidade.

Lembre-se: cada pessoa é única, e, como mostrei aqui, as razões para a queda de cabelo podem variar muito. O importante é você se conhecer, conversar com o seu cabeleireiro e procurar especialistas quando sentir que algo não está bem, combinado?