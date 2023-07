Horóscopo semanal: as previsões de 17 a 23/07

A Lua Nova promove recomeços, e é necessário aprender a encerrar para poder seguir e viver o novo. A semana ainda promete aquele aumento bem-vindo no magnetismo e poder pessoal, e uma boa dose de segurança nas emoções. Abaixo, você confere o horóscopo completo para a semana de 17 a 23 de julho.

Horóscopo semanal

Áries: a semana começa com a Lua Nova brilhando em seu setor de lar e família, trazendo facilidades e soluções para os desafios. Esta fase lunar te impulsiona também a iniciar projetos e tirar ideias do papel. No final da semana, o Sol passa a brilhar em seu paraíso astral, o que melhora muito seu brilho pessoal. Aproveite para trabalhar melhor sua sociabilidade.

Touro: para os próximos dias, convém ter um pouco mais de cautela com decisões muito pragmáticas e fechadas – permita-se olhar por todas as frentes antes de tomar uma decisão. O final de semana traz facilidades e oportunidades para estreitar os laços com quem está distante, incluindo a família. O contato com suas raízes poderá fazer bem a você.

Gêmeos: a semana começa com uma linda Lua Nova brilhando em seu setor financeiro, que traz possibilidades e oportunidades boas para você resolver pendências, e, de quebra, pensar no futuro com mais tranquilidade. Possibilidades de novos ganhos, aumento e até um extra não estão descartadas. Mantenha-se focada em seu propósito.

Câncer: a Lua Nova dá o ar da graça em seu signo, fazendo o início desta semana um pouco mais emocional, mas cheio de possibilidades. Utilize essa linda energia para se conectar com suas emoções, mas colocando em prática também tudo que tem sonhado e desejado. Sua intuição estará tinindo, não desperdice a chance de escutá-la

Leão: os próximos dias trazem a finalização deste ciclo e você pode sentir-se mais ansioso ou com uma baixa energética. Contudo, o final de semana traz a renovação e aí, sua disposição, energia e brilho pessoal são renovados. Aproveite para fazer aquela limpeza profunda – em seus sentimentos e até mesmo em objetos, para que você receba o novo de braços abertos.

Virgem: com toda a influência de Marte em seu signo, você começa esta semana um pouco mais ansiosa que o normal. A boa notícia é que a Lua Nova abre as oportunidades e uma ideia ou projeto podem trazer ótimos resultados no trabalho. No amor, um pouco mais de paciência para lidar com as diferenças.

Libra: esta semana traz boas novas na carreira – notícias e mudanças importantes podem acontecer e te beneficiar. O momento é ótimo para compartilhar a vida com quem você confia e se identifica – as energias estão favoráveis para encontros sociais. No romance, cautela para não se entregar de uma vez. Curta o momento antes de pensar no futuro.

Escorpião: Lua Nova traz para seu setor de expansão e espiritualidade alguns insights importantes sobre os próximos rumos da sua vida. Cursos e novos conhecimentos podem fazer parte dos seus planos para que se aperfeiçoe cada vez mais no que deseja crescer. O momento é ótimo para pensar no futuro – só não pragmatizar tanto as coisas, dê espaço para as boas surpresas da vida acontecerem também.

Sagitário: para esta semana, os astros recomendam iniciar algo novo – seja na parte material ou espiritual da vida, é momento de trazer novas vibrações para você. Dinheiro de herança ou compartilhado com parceiros e sociedades pode trazer novidades também nos próximos dias. No final de semana, o Sol brilhando em seu setor de expansão traz oportunidades de crescimento e até chances de viagem em breve.

Capricórnio: com boas doses de perseverança, essa semana tem tudo para ficar mais leve para seus planos e objetivos. Você poderá receber uma boa notícia de algo que estava esperando, mas a coisa boa acontece mesmo na área amorosa. Suas relações e este setor, no geral, ganham boas renovações energéticas e te traz a certeza do que quer.

Aquário: a semana começa mais agitada e algumas demandas na sua rotina podem passar de importantes para urgentes. Porém, você consegue dar conta do recado e, de quebra, pode até ficar no trilho de alguma novas oportunidades de trabalho ou de ganhos. O Sol abençoa seu setor amoroso no fim de semana e ótimas oportunidades de amadurecer uma relação ou de conhecer alguém especial não estão descartadas.

Peixes: esta semana, você estará mais disposta a concluir suas tarefas, o que traz benefícios positivos com superiores. Saturno continua apegado por ai e traz a você aquela sensação de falta de tempo – mas tente usar isso ao seu favor, olhando com responsabilidade o que essa correria quer te mostrar. O amor segue quente e traz a você chances boas de se unir ainda mais a quem deseja.