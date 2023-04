Horóscopo: as previsões da semana entre 10 e 16/04

A semana entre 10/04 e 16/04 traz Vênus em Gêmeos, movimento que promove renovação e leveza aos relacionamentos, e a Lua em Capricórnio, que faz um convite para que todos alinhem seus propósitos – é tempo de compreender o coração, e colocar a mente em ordem para ir atrás do que deseja. Abaixo, a previsão completa do Horóscopo para o seu signo.

Áries: A semana traz a oportunidades de se colocar mais em projetos e desenvolvimentos que trabalhem melhor a sua comunicação e exposição. A novidade estará presente em sua vida, seja com pessoas ou com situações. Excelente momento para trilhar passos mais concretos diante do que vem plantando e desejando.

Touro: Sua energia anda mais desafiadora nos últimos dias e, para esta semana, você tende a internalizar ainda mais o que vem sentindo. Contudo, trata-se também de um excelente momento para fazer as limpezas necessárias na vida, antes de receber seu novo momento astral. Cuide da sua energia, sem exageros.

Gêmeos: Sua semana segue radiante, com a chegada de Vênus por aí, logo no início da semana. Sua autoestima é renovada e você pode sentir uma onda de novidades e bons ares te rondando. Relacionamentos estarão em pauta esta semana. É hora de pensar melhor no assunto e analisar qual seu momento para esse setor. Grandes chances de se apaixonar de vez.

Câncer: Não crie ansiedades onde o melhor conselho é aguardar, canceriana. Sua energia chega antes de você em qualquer situação – por isso, mantenha a serenidade. Os próximos dias trazem mais pés no chão com parcerias de trabalho e relacionamentos, mas não tente cuidar do que não pode controlar. Fique firme em seu propósito.

Leão: Um movimento em seu setor de relacionamentos traz à tona pensamentos e ideias que podem te trazer respostas do que vem há muito procurando. Não é momento de grandes mudanças, mas mantenha-se em movimento na direção do que deseja. Cuidado com a teimosia com pessoas do seu convívio, escutar também faz parte.

Virgem: Cuidado para não deixar questões de trabalho e de carreira interferirem em seu relacionamento ou vida pessoal. Procure equilibrar as prioridades, assim você se coloca de maneira madura em tudo que precisa viver e resolver. Uma conquista ou reconhecimento está muito perto de acontecer, deixando você mais perto dos seus objetivos.

Libra: Vênus entra em seu setor de expansão e conhecimento e traz ótimas oportunidades de vivenciar experiências com pessoas de fora ou até mesmo contatos que trazem oportunidades, tanto pessoais, quanto profissionais. Você estará mais aberta e sociável do que de costume, só cuidado para não assumir mais compromissos do que pode conseguir.

Escorpião: Semana boa para colocar alguns assuntos pendentes em seus devidos lugares. Preparar-se para o novo requer coragem de resolver o que te incomoda para criar bases fortes para o futuro. Amadurecimento é a palavra-chave desta semana, priorize o que você deseja e siga sem medo.

Sagitário: Seus relacionamentos ganham destaque essa semana, com a chance clara de novas oportunidades. Boas parcerias na vida profissional também não estão descartadas – é momento de reunir energia e trilhar novas possibilidades. Questões burocráticas envolvendo documentos, trabalho e dinheiro também ganharam novos movimentos esta semana.

Capricórnio: Algumas mudanças chegam para trazer possibilidades de realização. Uma energia um pouco mais leve te conduz essa semana para fazer o que for necessário para você atingir seu máximo potencial. Se estiver em busca de mexer em seu coração, sua rotina e cotidiano dão aquela forcinha para você enxergar melhor o que acontece ao seu redor. Perceba os sinais!

Aquário: Vênus, a toda-poderosa do amor, chega em seu paraíso astral e te conduz a novas possibilidades nos assuntos do coração. Você estará mais envolvente e, se quiser, vai chamar atenção. Essa energia te envolve e te conduz a ter respostas positivas, não só no amor, mas em tudo que colocar foco e determinação. Magnetismo puro essa semana.

Peixes: Saturno, que mora em seu signo pelos próximos 2 anos, traz mais equilíbrio e discernimento para seus projetos e trabalho. Atente-se ao que vem compartilhando com o mundo – sua comunicação é a porta de entrada para você atingir seu máximo poder pessoal. Viagens rápidas e contatos com amigos te renovam esta semana, procure se permitir a vivenciar o que precisa.