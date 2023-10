Horóscopo da semana: as previsões astrológicas de 30/10 a 05/11

Atualizado em 29 out 2023, 10h32 - Publicado em 29 out 2023, 08h17

As previsões astrológicas indicam um período dinâmico e comunicativo para essa semana. Os relacionamentos ganham estabilidade e firmeza e com a chegada de novembro, a sensibilidade e intuição são destacadas pela Lua em Câncer. Lembrando que estamos colhendo os frutos do Eclipse Solar do dia 14 e, no último sábado (28), tivemos o Lunar.

Confira as previsões astrológicas para os próximos dias.

Áries: A semana começa com decisões mais assertivas em sua vida financeira. Pode ser que um investimento ou algo que você esteja galgando há um tempo, finalmente, comece a dar frutos. Já nos relacionamentos, o campo está aberto para novos caminhos no amor. Se estiver em busca, uma pessoa diferente de você pode chamar sua atenção.

Touro: Semana pós-eclipse, é hora de recolher e acolher tudo o que for necessário para seguir seu caminho. A semana começa com seu lado emocional bastante em evidência, promovendo uma pausa para traçar alternativas para seus sonhos. Por outro lado, relacionamento e sua autoestima são renovados, oferecendo a você bons e prazerosos momentos nos próximos dias.

Gêmeos: A semana começa com a Lua em seu signo, promovendo uma calma e certo acolhimento para as questões que você precisa resolver internamente. No decorrer da semana, uma novidade positiva em seu setor de finanças pode trazer mais animação para seus planos futuros.

Câncer: A semana traz a energia da Lua em seu signo que, unida com o Sol em Escorpião, te promove dias satisfatórios e de muito envolvimento com sua vida pessoal. Os romances ganham novos capítulos e energias e as dicas astrais pedem que você curta ao máximo. Contudo, o final da semana traz desafios com o modo de enxergar as necessidades dos outros. Priorize-se.

Leão: No decorrer da semana, o astro lunar chega ao seu signo promovendo um despertar da sua criatividade e empoderamento. É momento perfeito para tirar do seu caminho ideias e medos que te paralisam – não conte com suas inseguranças. No final da semana, uma certa teimosia pode chegar e o momento será de paciência para lidar com os outros.

Virgem: Para os próximos dias, Vênus, que reina absoluta em seu signo, oferece boa sintonia com Urano em Touro, o que promove uma vibração excelente para você mudar o que precisa em prol dos seus objetivos. Um dinheiro inesperado pode surgir, assim como o convite para algo satisfatório. No amor, alguém com os mesmos ideais pode mexer com você.

Libra: A semana pede certa cautela com sua autocobranças, sobretudo no trabalho. Sua carreira, aliás, pode trazer certas dúvidas. Não idealize demais seu propósito profissional tendo como base suas escolhas passadas – todo dia é dia de mudar. Passado e futuro, aliás, serão tema da semana – esteja presente para fazer as melhores escolhas.

Escorpião: O Astro-Rei reina em seu signo e você tem a chance do ano para promover sua renovação pessoal. Apesar de algumas dúvidas baterem na sua mente, se você ouvir seu coração, não tem erro. No meio da semana, o encontro astral de Sol e Lua favorece sua intuição – o que te ajuda – e muito – na condução do que está por vir.

Sagitário: A semana começa com a Lua reinando em seu campo de relacionamentos, trazendo à tona certos sentimentos escondidos. É importante olhar e dar nome ao que sente, para não virar sentimentos e emoções paradas. Com o Sol brilhando em seu Inferno Astral, é possível que você sinta a necessidade de mais recolhimento e introspecção. Aproveite para fazer uma limpa na sua vida.

Capricórnio: No primeiro dia de novembro, a Lua chega em seu setor de amor e traz novas energias, de resolução, para sua vida. É possível que seu lado sensível aflore e certos embates, principalmente, com suas expectativas, aconteçam. Por isso, não tenha medo de expor o que sente e procurar soluções para evitar desgastes.

Aquário: A semana começa com a Lua em seu setor mais positivo, trazendo criatividade e dinamismo para seu trabalho – é possível que novas oportunidades te encontrem nesse caminho. Organize-se para não perder nenhuma chance. O amor chega forte essa semana – não tenha medo de expressar o que sente.

Peixes: Para esta semana, não se sinta inibida ou tímida em fazer o que deseja. É momento de respeitar suas escolhas e vontades, lembrando sempre dos seus propósitos. Lua e Sol firmam boa sintonia, favorecendo sua criatividade, autoestima e intuição. Use tudo junto e com sabedoria.

Movimentações astrológicas relevantes da semana:

30/10: Lua em Gêmeos promove dinamismo e boa comunicação aos signos;

31/10: Vênus em Virgem com Urano em Touro estabelece conexão de estabilidade e firmeza nas relações;

01/11: Bem-vindo, Novembro! Lua em Câncer dá o tom e deixa a energia do mês sensível e intuitiva;

02/11: Sol em Escorpião em sintonia com Lua em Câncer promove uma renovação em nossas emoções;

03/11: Dia de Vênus, é momento de cuidar do que nos interessa;

04/11: Plutão em desafio com a Lua promove uma batalha entre razão e emoção;

05/11: Sol em Escorpião e Lua em Leão coragem para sentir. Esteja preparada!