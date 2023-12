Horóscopo da semana: renovação é palavra-chave

Nesta semana, é essencial olhar para o que realmente importa, sem hesitar jogar fora o que não nos serve mais É tempo de renovação, otimismo e alegria de viver, com uma visão mais positiva do que está por vir. Vamos às previsões do horóscopo?

Horóscopo da semana

Áries: O começo da semana traz uma profunda intensidade emocional, que te pede atenção com suas relações. Saiba dividir seu tempo com outras prioridades – ter um momento de leveza e descontração também é parte da vida. Parte material está protegida nessa reta final do ano, só cuidado com impulsos.

Touro: Seu lado social e prático ganha boas energias, o que traz a você ótimos momentos com pessoas queridas e importantes. Um relacionamento ganha doses extras de harmonia e, para quem estiver em busca, um romance leve e gostoso pode aparecer nesta reta final também. Contudo, seu foco estará em suas metas e planos – momento pede concentração do que você deseja realizar daqui pra frente.

Gêmeos: Mesmo na última semana do ano, seus esforços na carreira são recompensados – pode ter uma boa notícia ou até mesmo um sonho profissional realizado na reta final do ano. Romances também à vista – seu lado carinhoso e encantador estará com tudo, despertando atenção até de quem menos espera. Com Júpiter saindo do modo retrógrado, situações emocionais finalmente ganham um avanço – é hora de colocar em prática os seus aprendizados.

Câncer: Seu lado mais magnético estará com tudo nessa reta final do ano, despertando seu poder pessoal, com chances de atrair situações e pessoas fora do seu convívio. Esteja preparada para conhecer pessoas novas! Sua rotina também ganha novos ares e vibrações, mas será necessário deixar algumas atividades que não fazem mais sentido para trás.

Leão: Semana boa para se socializar e renovar seu poder pessoal. Isso porque Vênus entra na área mais positiva do seu Mapa e te convida a enxergar a vida com outros olhos – convites para eventos, festas, comemorações, além de situações que te deixem em paz consigo mesma será a temática da semana. Não desperdice a chance de se renovar energeticamente.

Virgem: A semana pede um pouco de cautela com assuntos familiares, que podem trazer desentendimentos por pura falta de comunicação. Não leve tudo a ferro e fogo, pois nem tudo é o que parece ser. Contudo, no final da semana, Júpiter volta ao seu movimento direto e traz mais otimismo com seus planos e tudo que pretende fazer assim que o ano virar.

Libra: Com o fim de Júpiter retrógrado, essa semana, você sente um alívio maior em suas transformações de vida – tudo que aconteceu de mudança ganha energia de sobra para materializar e se sustentabilizar. Sua comunicação, contudo, merece mais atenção, principalmente ao lidar com assuntos de trabalho e pessoas mais próximas. Esteja atenta ao que quer dizer.

Escorpião: Essa semana, apesar de Vênus trazer boas novas para você em seu setor financeiro, há chances de imprevistos e atrasos. Cuidado com o excesso de nervosismo que pode surgir – lembre-se que as coisas estão caminhando, mas é preciso tempo para firmá-las. Júpiter dá um respiro em seus relacionamentos, trazendo mais otimismo e boa sorte para o amor.

Sagitário: Essa semana, Vênus entra em seu signo, renovando toda sua magia, magnetismo e poder pessoal. Convites e oportunidades de reconhecimento e destaque não vão faltar, concentre-se no que você pode explorar em seu benefício. Por outro lado, Mercúrio retrógrado dá passos também em seu signo, exigindo cautela e cuidado com atitudes impensadas e impulsivas.

Capricórnio: O Sol brilha por aí e você tem a chance de encerrar o que não te serve mais em busca do novo que vem por aí. Oportunidades, autoestima e brilho pessoal são as palavras-chaves deste período, que traz um alívio também em sua comunicação. Aproveite para colocar no papel suas metas, incluindo as pessoais.

Aquário: Momento de descontração essa semana, mas com um certo ar de interiorização. É importante fazer pausas para que você entenda os novos rumos das situações e decisões que tem feito. Essa semana, um aspecto positivo no céu permite que seu lado expansivo te traga frutos, além de boas novas com suas relações. Aproveite o equilíbrio.

Peixes: A última semana traz oportunidades fantásticas para estreitar uma relação e o contato com pessoas importantes pra você. Não deixe de dizer o que sente, porque será um divisor de águas nesta reta final do ano. No final da semana, uma tensão no céu, contudo, deixa os ânimos um pouco à flor da pele e uma sensação mais ansiosa pode surgir. Tente tirar um tempo pra você em meio a correria da semana.

