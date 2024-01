Horóscopo da semana: previsões entre 08 e 14/01

Logo no comecinho da semana, Lua e Vênus em Sagitário nos brindam com uma conexão quente, profunda e espiritual. Entre 08 e 14/01, os astros oferecem a oportunidade de fazer algo novo, além de boas oportunidades de crescimento. Abaixo, confira o horóscopo da semana para cada signo!

Horóscopo da semana

Áries: Com a chegada da Lua Nova em seu setor de carreira e propósito, você fica mais motivada a determinada. Não tenha receio de arriscar, há surpresas boas no caminho, além de inesperadas. Concentre-se mais no que você consegue fazer, pois as responsabilidades no trabalho tendem a aumentar.

Touro: Uma chance ou oportunidade de fora do círculo social pode chegar até você, colocando-a em possibilidades positivas de crescimento e expansão. Pode até não ser como você havia planejado ou esteja esperando, mas os astros aconselham a não desperdiçar novas oportunidades. No amor, diálogo e clareza são a solução.

Gêmeos: Lua e Vênus em seu campo de relacionamento sinalizam uma energia favorável para boas trocas, conversas e conexões profundas. Você estará mais segura, embora algumas dúvidas devam ser esclarecidas para que não haja desentendimentos futuros. A harmonia, o afeto e a química estão em alta.

Câncer: Seus relacionamentos e setor amoroso estão em movimento essa semana! Novidades e surpresas marcam os próximos dias, com aumento da conexão com o par romântico. Contudo, é preciso estreitar as conversas, para que não haja divergências em planos e metas para o futuro.

Continua após a publicidade

Leão: O trabalho dessa semana pode te exigir um pouco mais de paciência, com algum imprevisto ou alternativa a um plano já apresentado. Contudo, as mudanças são positivas e colocam seu senso prático de organização e disciplina em destaque. Porém, convém não exagerar tanto – você deve tirar momentos dessa semana para cuidar da saúde.

Virgem: Com uma força planetária acontecendo de vento em popa essa semana no ponto mais positivo do seu Mapa, você tende a trabalhar melhor com sua criatividade e será reconhecida por isso. Mantenha-se firme em sua dedicação, pois os louros vêm chegando. No romance, o magnetismo pessoal está em alta.

Libra: As possibilidades de resolver questões pendentes estão a toda essa semana! Novas soluções e formas de resolver problemas do passado se apresentam a você, sobretudo com ajuda e auxílio de familiares. A Lua Nova chega dando luz para o que estiver mascarado ou oculto, aproveite essa energia para ter mais foco no que deseja mudar.

Escorpião: O dinheiro é o ponto alto da semana, que traz uma energia de facilidade, mas de alerta também. Cuidado com questões familiares e hábitos de passado que possam impedir de acessar novos ganhos e prosperidades. Sentimento de culpa e escassez não combinam com uma maneira mais madura e responsável de levar a vida.

Continua após a publicidade

Sagitário: O início da semana traz uma união linda da Lua com Vênus em seu signo, deixando você mais intuitiva, sensível e sentimental. Você vai querer fazer uma análise de suas decisões, das suas maneiras de ver a vida e de sentir suas conexões e relacionamentos. Uma renovação em sua autoestima acontece e é momento de deixar ir o que você não precisa mais.

Capricórnio: Uma movimentação planetária essa semana traz ótimas oportunidades para você começar seu ano de vez. A Lua Nova em seu signo traz surpresas positivas, com chances de boas novas em seu trabalho e vida financeira. Sua energia é favorável para novos encontros e renovação de afetos.

Aquário: A vida social essa semana está em alta, te mostrando caminhos e possibilidades de crescimento e expansão. Uma proposta antiga ou oportunidade que já rondou em sua vida pode bater na porta novamente. Além disso, um amor do passado pode retornar.

Peixes: O início da semana traz um certo conflito no trabalho, mantenha a calma para não assumir responsabilidades que não são suas. No decorrer dos dias, a energia melhora muito e traz a você chances concretas e estáveis de fazer suas movimentações, inclusive financeiras.

Continua após a publicidade