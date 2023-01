Ano novo, pele nova!

Hoje é um dia que marca uma mudança de abordagem. Isso porque consigo enxergar a pele como órgão “maior”, que repercute na sua superfície todas as mudanças e motivações que ocorrem conosco. Então, não estou falando de embelezar ou deixá-la mais nova no sentido de idade, mas sim da pele modificar sua aparência, porque você vai modificar sua conduta.

A pele pode ser bonita e ter frescor tanto com 20 como com 50 anos. Ela precisa de condições reais de saúde, equilíbrio, felicidade para estar com a textura, cor e tonicidade adequadas.

Então vamos “sair da casinha” e pensar de maneira diferente. Vamos ajudar a nossa pele vivendo melhor e de forma autêntica. Seja você mesmo!

Lembre disso, mas com verdade. Não guarde rancores, raivas, mentiras, medos. Vá se conhecendo e percebendo como você fica mais feliz.

Precisa mudar de emprego, precisa se separar do companheiro, precisa lidar de outra forma com seus filhos? Mude, mas com responsabilidade, com verdade e amor.

Seja você mesmo, porque certamente você é um ser único e maravilhoso que, conectado consigo mesmo, irá irradiar energia, alimentar seus sonhos e ajudará na sua evolução.

Tudo isso precisa de ajuda de propósitos que são âncoras ou alicerces. Vamos ver quais são?

– Controle seu estresse, sem tomar remédios ou ficar alienado, mas ouvindo o que seu íntimo deseja.

– Tente ser feliz a maior parte do seu tempo.

– Gerencie seu sono, valorizando o ciclo circadiano dia e na noite, e deixe seu organismo relaxar e se recompor.

– Mexa-se para que seu músculo possa ser ativado, que fique forte para você: pisar, andar, correr, dançar e amar.

– Alimente-se de forma real, com aquilo que nutre seus tecidos e não com produtos que inflamam, engordam e aos poucos vão te matando sem você perceber.

A pele nova e radiante acontecerá e não terá avermelhamento, coceiras grosseiras, afinamento, arroxeamentos, entre outros. Ajude a pele com limpeza suave, hidratação constante, filtro solar quando necessário e ativos anti-inflamatório.

Porém lembre-se que ano novo, pele nova, é para quem pode e não para quem quer.

Cuide-se!

Feliz 2023!