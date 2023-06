O FUTURO É HOJE

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Joanete? Nevoeiro mental? Ronco? Puxado, né? Envelhecer quando ainda não nos despedimos da juventude (tolinha, né?) é estranho. Há pouco tempo eu era sexualmente ativa, dormia 12 horas seguidas e me lembrava de tudo o que vivi. Hoje, sou um frangalho, e não estou fazendo a diva depressão. É fato.

Claro que a outra opção à envelhecer é pior. Mas tem sido bem difícil encarar esse finito. Ou essa despedida em vida. Já não faço mais muitas coisas. Claro que ainda tenho um rol de desejos, mas já começo a me despedir de muitas outras. Não dormir uma noite toda é uma barra e fico com semblante de maracujá seco.

Também tenho estado em pânico com tanta dificuldade do porvir. Fico pensando em seguro funeral. Testamento vital. Também tem a consulta frequente à vara de órgãos e sucessões. As voltas também com planilhas financeiras e um sem número de muletas e bengalas da vida civil.

Estou muito muito assustada, mas agora pisei no acelerador. Quero viver. Intensamente, nem penso mais em isso sim, isso não. Simplesmente vou.

E você? Qual o seu próximo passo?