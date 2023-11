Erotismo na maturidade

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Escrevi recentemente sobre o fetiche anal. Não sei se vocês ouvem falar sobre mulheres maduras que preferem, na maturidade, brincar nesse parquinho . O ressecamento vaginal – próprio da menopausa – traz novas formas de amar. Eu valorizo o pau mole. Já expliquei aqui, em outra coluna, que homens 60+, sem tanta potência, deveriam esquecer o modelo bate estaca e procurar plurais sentires.

Um beijo na boca bem dado; uma passada de mão mais ousada; um cheiro na nuca; uma chupada nos dedos dos pés ajudam num sexo sem penetração. São tantas as formas de amar que é uma oportunidade – na maturidade – esquecermos o modo como transávamos na juventude e idade adulta.

Muda amiga. Pede outro repertório. Experimenta outro cardápio. Vai ficar na tcheca-ganso pra que? Há uma nova gastronomia sensual a disposição do seu paladar. E a mulher madura deve ser a sentinela desse novo prazer pois os homens são muito monotemáticos, muito previsíveis e quase nunca criativos quando o assunto é a potência de Eros.

Experimenta esfregar novas partes na cara do prazer. Tenta uma cama diferente com muito tato e pouco falo e depois me diz se valeu. Eu tenho sonhado com dias (noites) diferentes e arfo imaginando coisas. É um exercício inofensivo mas que causa maremotos internos. E lembrando que sou carioca e na sombra, bate 50 graus no verão. Até isso ajuda na construção de uma nova libido. Incandescente.

