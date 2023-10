É PAU ou é PIX?

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Você não leu errado. Mulheres maduras seguem na dúvida: ter um companheiro com grana ou ir atrás do prazer carnal? Frequento um grupo digital sobre sexo. Elas são mais novas do que eu e, é claro, muitas ainda horizontalmente animadas. Mas a questão financeira, nos 40+, grita.

Aquele meio pro fim de vida com boletos que vão desde seguro funeral passando por previdência, imposto de transmissão e custos com procuração de plenos poderes, interdições e até curatelas. Do outro lado, ainda uma atração pelo vuco-vuco, pelo gozo-delícia, e, para tal, serve o Tinder, o pau amigo e até pagar um sexo ocasional.

Algo como o dilema, Pix ou Pau? Melhor é a paz financeira ou o vulcão afetivo? Vejo mulheres maduras que trocam fácil uma noite de amor por uma planilha organizada, investimentos certeiros e a liberdade de escolher no que gastar. Quem quer pau? Quer quer pinto? Na era do vibrador, do conteúdo pornô no celular, do áudio erotic book, quem precisa do outro? É um debate meio fake, pois ninguém vive exclusivamente de grana ou de afeto, mas nas rodinhas digitais ou presenciais que eu frequento há um mundo Ruth e Raquel que eu ainda ando tonta. Você não?