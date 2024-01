O reconhecimento de Nicole Kidman em Hollywood

Pode parecer estranho hoje, afinal, ela é uma das maiores estrelas em atividade, mas Nicole Kidman foi alvo de misoginia por mais de uma década em Hollywood.

Desde o início, era indiscutivelmente uma das melhores atrizes de sua geração, mas, nem com todo talento se livrou do estigma de ser chamada de “esposa de Tom Cruise”. Mesmo depois que se separou, foi inicialmente citada como “ex-mulher de Tom Cruise”, mesmo com consistente carreira no Teatro, Cinema e TV.

Irônico que um baixinho Tom Cruise tivesse uma sombra tão alta (Nicole tem mais de 1m70), mas é fato que a marca Cruise-Kidman não a ajudava.

A mudança de cenário veio pela força de espírito da atriz, que se lançou em projetos ousados e há 21 anos ganhou o Oscar como Melhor Atriz pelo filme As Horas.

Hoje, ela é simplesmente “Nicole” e será a homenageada de 2024 com o Lifetime Award do American Film Institute (AFI), o 49º da instituição. É muito importante esse reconhecimento.

A premiação, na verdade, estava prevista para 2023, mas, com as greves dos roteiristas e atores, foi reagendada para abril de 2024. Tudo bem. Ainda melhor do que ver Nicole nas telas ou nos palcos é vê-la no tapete vermelho, um ícone lendário que a coloca entre uma das mais elegantes de todos os tempos.

Sem surpresa, Nicole Kidman representa seu país como poucos. Desde sempre artistas australianos se destacaram, mas ela é a primeira a receber o prêmio AFI Life Achievement.

Hoje com 57 anos, ela é um exemplo: superou o desafio de mulheres em Hollywood, que após os 40 anos têm dificuldade de trabalhar. Como ela fez? Navegou entre produções de grande e menor porte com a mesma facilidade, sem se restringir à gêneros ou padrões.

Versatilidade e coragem sempre foram sua assinatura, seja em drama, aventura, comédia ou musical, sempre encontramos uma atriz disposta a sair da zona de conforto.

Por conta de seu talento, teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores cineastas da História, de Stanley Kubrick a Jane Campion, Sofia Coppola, Baz Luhrmann, Anthony Minghella, Sydney Pollack, e Lars von Trier.

Foi indicada nada menos do que cinco vezes ao Oscar (deveria ter sido mais) e ganhou um, além de dois Emmys, seis Globos de Ouro, e dois BAFTAs.

Antes de Nicole, apenas 10 mulheres receberam a homenagem da AFI: Bette Davis, Bárbara Stanwyck, Elizabeth Taylor, Barbra Streisand, Meryl Streep, Shirley MacLaine, Jane Fonda, Diane Keaton, e Julie Andrews.

Incluir seu nome nesse grupo, com apenas 57 anos, é um prestígio que confirma o status da atriz como efetivamente uma lenda em Hollywood.

Embora ela seja ainda jovem para receber o Prêmio AFI Life Achievement, é mais do que justo. Criado há 50 anos, só é concedido a um único homenageado por ano e ele deve atender ao critério de que “cujo talento tenha avançado de forma fundamental na arte cinematográfica; cuja realização foi reconhecida por acadêmicos, críticos, pares profissionais e pelo público em geral; e cujo trabalho resistiu ao teste do tempo.”

A carreira profissional de Nicole Kidman começou com ela ainda adolescente na Austrália, mas em Hollywood está estável há 35 anos, um feito raro para qualquer artista.

E juro que não é fofoca, mas, tenho um ‘sonho longe e distante’: embora divorciados há 24 anos, seria importante e emocionante se Tom Cruise fosse à cerimônia e prestasse homenagem a ela.

Afinal, foi com ele que ela estreou nos Estados Unidos (embora fosse acontecer inevitavelmente) e, à parte de qualquer problema pessoal entre eles, ela certamente está de igual para ele hoje e tê-lo reconhecendo o tamanho (literal) de Nicole Kidman, seria muito poderoso. Fecharia um ciclo!

Mas ela é tão acima que nem precisa disso, né?