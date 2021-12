6 cores que vão ser tendências de decoração em 2022

Quando se trata de cores, está ficando cada vez mais claro qual paleta que irá definir o ano que está por vir. A começar pela Pantone, que anunciou “Very Peri” como a cor do ano 2022, um violeta criativo que parte da percepção de um novo ano ainda mais tecnológico e digital – seja na decoração como em qualquer outro segmento.

Não há dúvidas de que a cor do ano será tendência no próximo ano, mas outras tonalidades vem ganhando o coração de arquitetos, decoradores e apaixonados pelo universo do morar. E o melhor: muitas delas já puderam ser identificadas em projetos da CASACOR 2021. A seguir, separamos as principais para você conhecer!

Melodia Suave

A Coral anunciou em setembro o Melodia Suave como a cor do ano para 2022, e essa tendência se refletiu em um ambiente inspirador na CASACOR Pernambuco 2021. O “Estar Quies Coral” assinado pela Dubeux Vasconcelos Arquitetura é lar do descanso e do detox para a mente, e nesse sentido a cor contribui para criar uma atmosfera minimalista e tranquila.

Areia

Continua após a publicidade

As paletas neutras são ideais para criar ambientes confortáveis e cheios de estilo. Na CASACOR essa também foi uma tendência presente em diferente estados brasileiros. Além do clima aconchegante, as cores neutras são uma boa alternativa à cor branca, dando um aspecto mais sofisticado ao décor e podendo, inclusive, ser incorporadas a vários ambientes.

Verde

O verde esteve em todos os cantos das mostras da CASACOR em 2021, seja com o objetivo de trazer a natureza para o âmago dos projetos ou para adicionar um ponto de cor na decoração. Uma coisa é fato: o verde é uma das cores mais desejadas para criar ambientes equilibrados e com personalidade.

Cinza

O cinza sempre se mostrou presente como uma cor querida para a decoração, e isso foi reafirmado nesta edição de CASACOR. A grande novidade é o uso da tonalidade para além do estilo industrial. Na CASACOR Santa Catarina, por exemplo, uma tonalidade mais clara de cinza foi a responsável por criar espaços elegantes e cheios de personalidade.

Terrosos

Os tons terrosos se destacaram (e muito!) na CASACOR em 2021 – e você pode conferir uma galeria completa com o uso dessa cor clicando aqui. O espectro de cores que compreende o termo “terrosos” é, sem dúvida alguma, uma das preferidas pelos arquitetos e decoradores da mostra, pois consegue de uma só vez aliar sutileza e estilo.

Rosa

Um tom querido por todas as gerações, o rosa se fez presente na CASACOR em diferentes linguagens. Cheia de feminilidade e beleza, essa cor se mostrou como uma forte tendência para criar espaços delicados e com um toque de energia. E o melhor – a tendência não vai embora tão cedo, e voltará renovada em 2022!