Móvel de impacto: nestes ambientes, a protagonista é a estante!

Atualizado em 27 out 2022, 17h27 - Publicado em 28 out 2022, 08h48

Por Julyana Oliveira Atualizado em 27 out 2022, 17h27 - Publicado em 28 out 2022, 08h48

No formato de trabalho home office, é ela quem brilha nas reuniões via zoom. Afinal, o cenário dos encontros virtuais é sempre composto por uma bela estante repleta de livros. Mas quem disse que a composição precisa ser essa?

Nos ambientes listados abaixo, a criatividade rolou solta: de móveis supercoloridos à objetos lúdicos, as estantes impactam e revolucionam a decoração. Inspire-se!

Estantes como protagonistas da decoração

Um cliente apaixonado por livros optou por adquirir um apartamento de 100 m² em um prédio novo, direto da construtora. Para garantir um lar que atendesse à personalidade do morador, a arquiteta Aiê Tombolato, à frente do escritório que leva seu nome, entrou em cena propondo um verdadeiro recomeço ao elaborar um desenho que tinha como destaque tudo que ele mais desejava: um espaço para expor seu vasto acervo literário. Para proporcionar um amplo e confortável ambiente de leitura, a profissional elegeu um grande painel de carvalho americano natural com prateleiras, junto com um sistema de som imersivo e o sofá, que é muito convidativo. Agora, o refúgio particular do dono é a sua própria sala de estar – ou, melhor: sua sala de leitura.

Este apartamento, localizado no renomado edifício Louvre, em São Paulo, passou por uma reforma orquestrada pelo escritório Pílula Arquitetura, dos arquitetos Richard de Mattos e Maria Clara de Carvalho. No décor, a dupla aproveitou diversos móveis do acervo pessoal da cliente. “A estante preta apoiada sobre tijolos de concreto, na verdade, funcionava de forma isolada e na posição vertical na antiga residência dela”, explica Maria Clara. A nova disposição, além de divertida, permite a exibição de coleções da moradora.

O The Goodtime Hotel, em Miami, é reconhecido por sua estética art déco reinventada, que propõe uma aventura escapista aos hóspedes. Em uma de suas suítes, assinada pelo estúdio de arquitetura Morris Adjmi e pelo designer de interiores Ken Fulk, a estante combina marcenaria e papel de parede. O resultado é um charme lúdico indiscutível.

Se o assunto for cores, a designer de interiores Jenna Pilant mergulha sem medo. Nessa sala de jantar criada para profissional, a estante ao fundo é protagonista com louvor. E já que ela tanto brilha, os objetos expostos são todos superbrancos e elegantes. Curtiu?

No lar da criadora de conteúdo Ariel, à frente do @pmqfortwo, as reuniões via zoom possuem um cenário de fundo incontestável. O escritório da influencer ganhou uma estante de encher os olhos. Um detalhe bem bacana de observar é como os objetos expostos garantem ainda mais beleza ao ambiente.

O minimalismo também é dono de estantes de impacto, como nesse projeto assinado pela Tria Arquitetura. O imóvel de 260 m² passou por uma reforma e ganhou um cantinho de leitura moderno, bem iluminado e convidativo. Curtiu?