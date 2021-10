Quer copiar o corte de Billie Eilish? Rodrigo Cintra ensina como!

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Atualizado em 8 out 2021, 10h55 - Publicado em 8 out 2021, 12h00

Tá na boca do povo, super em alta, o corte de cabelo da cantora Billie Eilish. Você já viu? É um chanel desfiado com uma franja. Ela se inspirou em uma imagem antiga de sua mãe, Maggie Baird, e ainda postou a foto em seus stories com a frase “Like my mama” (como a minha mãe, em português).

Será que combina com você?

O chanel é um corte com variações de altura e de acabamento para ser adaptado de acordo com o rosto da pessoa, assim pode evidenciar algumas partes e esconder outras, como o tamanho das bochechas. O de Billie está no queixo e é todo desfiado. Ele harmoniza com todos os tipos de rosto e de texturas (lisa, crespa e cacheada).

Volume: sim ou não?

O desfiado tende a tirar o volume dos fios. Então, se você já tem os cabelos finos e lisos, e o seu objetivo é conquistar madeixas mais cheias, aconselho não investir nesse corte. Agora, quem tem volumão, pode.

Franja: um capítulo à parte

Billie tem uma franja cortininha, também conhecida como Bardot ou Curtain, ela é mais abertinha no centro, ficando uma parte da testa à mostra e alongada, quase nos olhos. Combina mais em quem tem cabelos lisos ou ondulados, mas não terá o mesmo efeito nos crespos e cacheados.

Como estilizar

A cantora já usou o cabelo de várias formas. Natural, ou seja, você lava, aplica um CC Cream e deixa secar. Após o CC Cream, pode amassar bem para ganhar ondas. Ou ainda, com o babyliss, fazer ondas nas pontas ou bem marcadas, do meio para as pontas. Com o secador, pode deixá-los lisos. Lembre-se de aplicar um produto com proteção térmica antes das ferramentas de calor.

Manutenção

Para o corte chanel, o ideal é voltar ao salão a cada dois meses. Já para a franja, o tempo é menor: a cada 15, 20 dias.

Lembre-se: tenha uma boa conversa com o seu cabeleireiro antes de optar por um corte. Ele vai avaliar os prós e os contras: sua textura, tipo de rosto, se você dispõe de tempo para

ficar secando o cabelo, se tem sintonia com o seu estilo vida pessoal e profissional. Tudo isso influencia na sua imagem e no tempo que você tem para ficar se arrumando.

Neste vídeo, trago mais dicas: