Ideias criativas para decorar a casa com plantas

Se você curte o visual urban jungle para decorar a casa e se tornou mãe ou pai de planta, vai adorar as ideias que mostramos a seguir. Selecionamos ambientes onde as plantas são protagonistas e foram usadas de um jeito criativo, que pode ser no piso, parede e até no teto. Confira logo abaixo!

Subindo pelas paredes

Que tal ter uma parede verde na sala? Aqui, em vez do jardim vertical, o morador apostou em uma trepadeira que vai cobrindo toda a parede de tijolinhos conforme vai crescendo. Espécies de meia-sombra, como a jibóia, são ótimas opções para ambientes internos.

Olhe para cima!

Neste projeto, assinado pelo Estúdio Reciente, as plantas foram colocadas sobre um armário espelhado e ficam próximas ao teto. O resultado é um visual colorido, já que o verde se harmoniza com os tons rosados da decoração. Além disso, o jardim de vasos suspenso, composto de várias espécies de folhagens, funciona como uma surpresa para quem chega ao ambiente.

Plantas no banheiro

As plantas dentro do banheiro trazem uma atmosfera de spa, como neste ambiente. Aqui, há vasos no chão, no nicho dentro do boxe e até no alto. Espécies como antúrio, rhipsalis, marantas em geral e fitônias costumam ir bem nesses espaços.

Continua após a publicidade

Aglomeração de vasos

Neste living, assinado pelo escritório Formalis Arquitetura, a florestinha fica concentrada em um dos cantos, ao lado do sofá. Para criar um arranjo harmônico, os profissionais escolheram vasos de diversos formatos e alturas, mas todos lisos com core neutras. Há folhagens de tipos variados e flores, que se destacam pelo colorido.

Plantas pendentes

Neste corredor, que conecta o quarto e a sala, plantas pendentes foram colocadas no alto e caem pelas paredes. Como o fundo é branco, o verde das folhas se destaca e fazem parte da decoração.

Jardim vertical no banheiro

Que tal um jardim vertical dentro do banheiro? Foi esta a ideia que os profissionais do escritório Afetto Arquitetura tiveram para deixar o ambiente aconchegante, como pediram os clientes.