Horta em casa: veja 9 ideias para cultivar temperos

Em todas as mostras CASACOR — realizadas em mais de 15 cidades do Brasil e Américas todos os anos — a presença da natureza é sempre um destaque. Trazer as plantinhas para dentro de casa é uma tendência que vem se intensificando ainda mais ao longo dos últimos anos.

São diversas soluções que trazem a presença do verde para o dia a dia, apresentadas pelo elenco de profissionais nas edições CASACOR. E, além das ideias para decoração com plantas, muitos profissionais trouxeram opções para tarefas e hobbies diários, com destaque para o cultivo de horta dentro de casa. O objetivo é nutrir a todos que optaram por um estilo de vida mais natural e saudável.

O segredo é buscar sempre por espécies que se adaptem bem ao novo lar. Muito além do que elementos decorativos, é possível incluir plantas para horta e montar seu próprio cantinho verde em casa.

Abaixo listamos algumas dicas da paisagista Clariça Lima para quem deseja ter também uma hortinha linda e saudável em casa.

1. Qual o espaço ideal para se ter uma horta em casa?

Um local próximo a cozinha, pode ser uma varanda ou mesmo na sala, desde que tenha circulação de ar.

2. Quais são as plantas indicadas?

Todos os temperos costumam ir bem dependendo dos cuidados: alecrim, manjericão, coentros, salsinha, cebolinha, etc.

3. Precisa de adubo ou algum outro item?

Não indico adubo. Sugiro utilizar substrato (suporte para as raízes das mudas), trocando com frequência para garantir o sabor e a qualidade.

4. Precisa ter vaso?

A pessoa pode adaptar de acordo com o espaço disponível. Caso opte pelo vaso, sugiro utilizar divisórias para separar os temperos respeitando o espaço de cada um. Eu indico uma espécie por vaso, e cachepô também é uma boa opção.

5. Como deve ser feita a irrigação?

Uma ou duas vezes por semana. A quantidade deve variar de acordo com o tamanho do vaso. Colocar o dedo na terra e sentir se esta encharcada ou seca é uma dica.

6. Quais os benefícios de se ter uma horta em casa?

Temperos frescos, sem agrotóxico que proporcionam uma alimentação mais saudável por serem ricos em nutrientes.

7. Como deve ser o clima?

Meia sombra mas indico de 2 a3 horas de solar luz direta por dia no mínimo.

8- Após montada a horta, quais são os cuidados necessários?

Irrigar, trocar as mudas a cada dois ou três meses, mantendo sempre frescas e bonitas.

Continua após a publicidade

9. Quais outras dicas são importantes para quem quer ter uma horta ou já possui uma?

Pesquisar o lugar ideal para fazer a horta, mantendo sempre próxima da luz solar e ventilação.

Inspire-se em ideias da CASACOR!