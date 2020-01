Faça você mesma 11 itens chiques do décor moderno sem gastar muito

Montar uma decoração contemporânea pode sair caro… Mas se você estiver disposta a colocar a mão na massa, dá pra criar coisas lindas, chiques e atuais gastando pouquíssimo. Quer ver?

Preparamos aqui uma lista com alguns dos melhores tutorias de Do It Yourself que encontramos na internet:

1. Vasos de barro repaginados

Sabe aqueles vasinhos terracota bem comuns e baratinhos? É possível dar uma cara nova pra eles só com tinta branca e caneta permanente. A parte mais trabalhosa é treinar o que irá escrever e usar alguma coisa para marcar direitinho o tamanho das letras. Veja aqui o tutorial.

–

2. Espelho com fôrma de bolo

O espelho queridinho da decoração no momento é o modelo Adnet, redondo e pendurado por uma tira de couro. Quer fazer o seu? Dá pra improvisar com uma fôrma de bolo, fita dupla-face e um cinto. Mariée ensina aqui!

–

3. Pendente criativo com corda

Plantas, plantas e mais plantas. Nem sempre temos espaço para colocar os vasos, então a saída é pendurá-los. Para fazer seu próprio hanger, você precisa de argolas de metal, corda, um pote e cola quente, conforme mostra este passo-a-passo (9min45 seg).

4. Bandeja feita com porta-retrato

Olha que ideia bacana: você compra um porta-retrato com uma bela moldura (de maior profundidade), cola um papel marmorizado na base interna e fixa pezinhos metálicos. Pronto, virou bandeja. Viviane Magalhães ensina aqui os detalhes.

5. Potes com tampa que imita madeira

Sabe aqueles potes muito baratinhos com tampa de plástico? Ou mesmo os de condimentos que têm um bom tamanho e podem virar porta-condimentos? Dá pra dar um up neles, criando rótulos fofos e tampas que se passam por madeira – Viviane Magalhães mostra aqui.

6. Cesto com corda

Sabe aqueles cestos rústicos (e caros) das lojas de decoração? Faça os seus utilizando baldes (ou potes) e corda. Simples assim: Lidy Almeida ensina aqui.

7. Luminária de macramê

Acha que não tem habilidade para fazer macramê? Se você prestar atenção direitinho em cada nó ensinado aqui, chegará a esse resultado lindo de morrer.

8. Quadros com a sua cara

Não tem achado nas lojas o quadro perfeito? Então, crie sua arte ou imprima o que te representa e coloque em molduras. E dá até pra emoldurar folhas (como essa da foto abaixo) ou tecidos com belas estampas. Maddu Magalhães dá as dicas aqui.

–

9. Vasos de cimento

Em alta, súper em alta, os vasinhos de concreto podem ser feitos em casa de formas beeeeem simples (usando potinhos de plástico ou até fundo de garrafa como molde pro cimento). Olha aqui neste tutorial da Nanny Ribeiro como é possível mesmo.

–

10. Light box caseira

Quem não ama essa tendência? E dá pra fazer sozinha combinando papel pluma, papel vegetal, acetato e fita LED. Veja o vídeo da Maddu Magalhães para entender como.

11. Enfeite com palitos

Sabe aqueles enfeites geométricos que têm bombado por aí? Dá pra reproduzi-los com palitos de churrasco, cola quente e tinta spray! Olha aqui algumas ideias incríveis da Letícia Lôpo.