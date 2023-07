Como aquecer o quarto no inverno

No dia 21 de junho teve início o inverno e as temperaturas começaram a cair em muitas regiões do Brasil. Para se ter uma ideia, Porto Alegre já registrou a menor temperatura de 2023, atingindo 5,2ºC em uma madrugada bem gelada e que deve se repetir ao longo do próximo trimestre. Para preparar a casa para os dias frios, tecidos felpudos, velas e aquecedores saem dos armários e ganham os holofotes na decoração do lar. Mas como manter o quarto aquecido, e ainda assim bonito?

A missão é simples, mas dedicando uma atenção extra à escolha de cada item, você evita o excesso de roupas de cama e, é claro, de vestimentas. Conversamos com a arquiteta Laura Picoli, do escritório La Piccoli Interior Design, e elencamos cinco dicas de ouro para manter o quarto bem quentinho mesmo nos dias mais gelados. Confira abaixo e curta o inverno com aconchego e conforto.

5 DICAS PARA AQUECER O QUARTO NO INVERNO

Aposte em tecidos naturalmente mais quentes ou que aqueçam mais rapidamente. Lençóis de flanela são opções excelentes porque, além de quentinhos, são macios e confortáveis. A microfibra também é uma boa opção, porque mesmo sendo sintética, tem características similares às do algodão, além de reter o calor com mais facilidade.

tapete cobrindo grande parte do piso do quarto, seja ele frio ou de madeira, ajuda a manter o calor no ambiente. Aposte nos felpudos mais altos e fofinhos. As peças com 70 mm de altura são ideais para o inverno, pois proporcionam mais acolhimento e conforto. No entanto, caso você não tenha espaço de armazenamento para guardá-lo durante o verão, opte por um tapete mais fino, 7 a 13 mm de altura, mas com toque aconchegante, pois ele será confortável durante todo o ano.

É importante ter cortina , pois independentemente do quarto ter uma ótima vedação, as esquadrias são geladas e a cortina impede esse contato direto com o dormitório.

Atenção aos detalhes: faça uso de mantas, peseiras e almofadas para aquecer ainda mais o quarto.

Aposte também em velas ou lareiras, pois além de aquecerem o espaço, a luz amarela que elas proporcionam deixa visualmente o ambiente mais aconchegante.