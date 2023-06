Manta, tapete, tons terrosos: 10 dicas para preparar a casa para o inverno

Decorar a casa para o inverno é uma boa oportunidade de criar um ambiente aconchegante e acolhedor. Mas não precisa fazer grandes mudanças apenas para essa época do ano, basta utilizar cores quentes e tons terrosos em almofadas, cortinas e tapetes para já garantir calor aos espaços.

Além dos tons mais aconchegantes, é possível aquecer a casa por meio de texturas macias e aconchegantes, e também garantir um atmosfera acolhedora com velas e uma iluminação suave. E já pensou num cantinho para ler enquanto aproveita um chá quentinho? Um espaço pensado para a leitura é também uma boa pedida para os dias frios!

Ao decorar a casa para o inverno, é possível transformar seu lar em um refúgio, perfeito para desfrutar dos prazeres dessa estação. Veja algumas dicas para conquistar um lar quentinho e convidativo:

1) Aposte no aconchego de mantas e almofadas

Adicione mantas de tecidos quentes, como lã ou pelúcia, nos sofás, poltronas e camas. Combine-as com almofadas macias e aconchegantes para criar uma sensação de conforto e calor.

2) Tapetes e carpetes

Coloque tapetes espessos ou carpetes nas áreas de circulação, como salas de estar e quartos, para proporcionar uma sensação de calor e conforto ao caminhar descalço.

Para a estação mais fria do ano, os tons terrosos e fibras naturais são a melhor pedida. Além disso, diferentes texturas garantem ambientes muito especiais e sensoriais, como por exemplo combinar um sofá em algodão com um tapete felpudo.

3) Inclua velas e iluminação suave

Utilize velas para criar um ambiente acolhedor e romântico. Opte por velas perfumadas para adicionar uma atmosfera agradável. Além disso, ajuste a iluminação geral para uma luz mais suave e amarelada, utilizando luminárias de mesa ou abajures.

4) Crie um cantinho de leitura



Aproveite o clima acolhedor do inverno para criar um cantinho especial para leitura. Escolha uma poltrona confortável ou um assento aconchegante, coloque algumas almofadas macias e uma manta quente.

Acrescente uma estante próxima com os seus livros favoritos, uma luminária de leitura e uma mesinha lateral para apoiar uma xícara de chá ou café. Esse espaço pode funcionar como um convite para passar momentos relaxantes com um bom livro durante o inverno.

Continua após a publicidade

5) É hora das cores quentes

Mudar a cor de algumas paredes ou até itens de décor pode ser uma forma prática de mudar a atmosfera, mas sem investir em grandes reformas. Para isso, substitua as cores frias e vibrantes por tons mais quentes e terrosos.

Utilize cortinas, capas de almofadas, mantas ou tapetes em cores como marrom, bege, bordô, laranja ou tons terrosos para criar uma sensação acolhedora.

De acordo com Matheus Ximenes Pinho, CEO da Muma, marketplace de móveis e peças de design assinado do Brasil, os tons terrosos são tendências para o inverno, as principais cores são o laranja, o vermelho, o amarelo e o verde. “Uma forte tendência global é o desejo das pessoas por ambientes mais terrosos, mais naturais, com muita madeira e priorizando o aconchego”, define.

6) Decore com elementos naturais

Traga elementos da natureza para dentro de casa, como galhos secos, pinhas, folhas secas ou arranjos de flores sazonais. Isso traz uma sensação de conexão com a natureza e complementa a atmosfera do inverno.

7) Tapetes térmicos

Considere investir em tapetes térmicos para as áreas mais frias da casa, como o banheiro. Esses tapetes fornecem uma superfície aquecida ao toque, tornando o ambiente mais confortável.

8) Cortinas mais pesadas

Troque as cortinas leves por modelos mais pesados, como cortinas de veludo ou tecidos mais espessos. Elas ajudam a bloquear correntes de ar frio e a manter o calor dentro dos ambientes.

9) Aproveite a luz natural

Durante o inverno, os dias são mais curtos, mas aproveite ao máximo a luz natural abrindo as cortinas durante o dia para permitir que a luz do sol entre e aqueça os ambientes.

Apesar dos tecidos grossos ajudarem a enfrentar as baixas temperaturas, não se esqueça de permitir a entrada de luz nos espaços da casa.

10) Opte por elementos têxteis quentes

Adicione texturas e tecidos quentes em toda a casa. Utilize capas de almofadas, cortinas, tapetes e até mesmo toalhas de mesa feitas de tecidos como veludo, lã, tricô ou flanela. Esses materiais proporcionam uma sensação agradável ao toque e ajudam a criar uma atmosfera acolhedora.

Além disso, de acordo com o CEO da Muma, peças feitas à mão como artesanato remete a tendência da estação. Por isso, vale o investimento nos bordados, tecidos feitos à mão e, em particular, as cerâmicas. “O que têm ganhado protagonismo são os tapetes e mantas em fibras naturais”, complementa.