Arquitetura para idosos: como adaptar o lar para a melhor idade

O lar é aquele lugar que nos acompanha e acolhe em diferentes momentos de vida, e por isso, é importante sempre buscar modernizá-lo. Quando se trata de pensar um projeto para pessoas idosas, é necessário que alguns pilares importantes se tornem fundamentais, como a segurança, a acessibilidade e o conforto.

Para a professora Patricia Melasso Garcia, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do Distrito Federal, é importante que o espaço voltado para os idosos deve ser acessível para todas as idades. Ou seja, seguro para o idoso, criança, etc.

No Brasil, mais de 14% da população se encontra na chamada terceira idade – ou seja, cerca de 29,3 milhões de pessoas. “A arquitetura deve ser inclusiva e adaptar-se a todas as gerações. Por exemplo: um banco em uma praça deve possibilitar que um idoso sente e que uma criança também suba nele. Assim como uma faixa de calçada deve permitir que uma pessoa com deficiência ande assim como uma pessoa obesa ou com limitações à mobilidade a utilize”, explica a especialista.

Pensando na segurança e acessibilidade, a arquiteta recomenda o uso de pisos antiderrapantes e sem desníveis, para evitar tropeços e acidentes mais graves. Ela também sugere aderir a portas com soleiras inclinadas e não degraus, além de janelas e guarda-corpo mais altos que impeçam a queda.

“Espaços com possibilidade de alteração de temperatura a depender da necessidade do idoso são ótimas opções. Se possível, quartos que permitam camas para assistência física e médica. O ambiente estar arejado, iluminado, revestido e com cores estimulantes faz toda a diferença”, afirma.

A professora listou dicas para que espaços sejam mais acessíveis aos idosos:

Aumento de portas de salas, quartos e banheiros;

Aumento da largura dos boxes;

Inversão do sentido das portas para fora;

Troca de piso das residências para pisos antiderrapantes;

Substituição da banheira por assentos ou cadeiras de banhos nos boxes;

Instalação de pequenas rampas junto a degraus e escadas ou elevadores pequenos quando a habitação comporta.

Outro ponto importante de pensar na arquitetura para idosos é eleger espaços para atividades de lazer importantes. Muitos idosos gostam de cozinhar, então procurar uma área ampla na cozinha é benéfico, já, em outros casos, há aqueles que preferem o sossego de ler um livro, e pode ser investida uma poltrona confortável ou mesmo um espaço só dedicado para leitura.