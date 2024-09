Cozinha pequena: como projetar com funcionalidade

Morar em pequenas metragens é tendência mundo afora, seja por aspectos econômicos, estilo de vida minimalista e até pelo crescente adensamento urbano. E em residências pequenas, as cozinhas estão cada vez mais compactas.

Nesses casos, o desafio é criar um ambiente que seja ao mesmo tempo funcional, prático e, é claro, belíssimo. Missão impossível? Que nada! Com as escolhas certas, é possível transformar até o menor dos espaços em um cantinho acolhedor e eficiente.

Como aliar conforto e funcionalidade numa cozinha pequena?

Um dos maiores desafios ao projetar uma cozinha pequena é atender todas as necessidades do morador sem sacrificar a funcionalidade ou o conforto.

“A falta de espaço para armazenar louças, utensílios, eletrodomésticos e até alimentos é uma grande preocupação. A marcenaria, sem dúvida, é nossa maior aliada para solucionar esse desafio”, explica a arquiteta Heidy Briotto, sócia do Studio B11 Arquitetura junto à profissional Natália Boriola.

Para aproveitar ao máximo o espaço, o segredo é estruturar os móveis de forma eficiente, utilizando até áreas incomuns. “Como o espaço acima da janela, instalando basculantes para armazenar objetos que não são usados com frequência, por exemplo”, acrescenta a arquiteta Juliana Cascaes. “Ou prateleiras para temperos ao lado do fogão”, completa Natália Boriola.

Integrar os espaços pode ajudar

Integrar a cozinha à sala de estar pode ser uma boa estratégia para criar um ambiente mais aberto e fluido. Aqui, vale apostar nas bancadas funcionais que servem tanto para cozinhar quanto para refeições rápidas.

Cores que ampliam o ambiente

A escolha das cores também desempenha um papel crucial em cozinhas compactas. A dupla à frente do Studio B11 recomenda o uso de cores claras para criar uma sensação de amplitude, mas sugere equilíbrio. “Trazer uma cor mais marcante para o armário inferior e manter o superior com uma cor mais clara é uma ótima opção”, explica Heidy.

“Cores claras e neutras, como branco, cinza, bege e tons pastel, ajudam a refletir a luz e fazer o espaço parecer maior”, conta a arquiteta Eleonora Veschi, sócia dos arquitetos Beatriz Pereira de Almeida e Luiz Henrique Lourenço, no Estúdio Pluri.

A iluminação também é uma ferramenta poderosa para ampliar a percepção de espaço. “Perfis de LED bem distribuídos ajudam a iluminar de maneira eficiente e ainda conferem uma sensação de amplitude ao espaço”, indica Natália.

No entanto, é importante evitar erros comuns na organização e decoração de cozinhas pequenas. Como:

Não dar uso para os cantos das marcenarias;

Colocar elementos demais com muitas padronagens e desenhos;

Não mapear corretamente os eletrodomésticos que farão parte da cozinha;

Ter louças e utensílios em excesso, além do necessário para o dia a dia;

Acumular muitos eletrodomésticos com pouco uso cotidiano;

Não planejar adequadamente a área molhada da cozinha, o que pode comprometer a organização e limpeza da bancada;

Deixar muitos itens expostos, o que dá uma sensação de desordem e torna o ambiente menor;

Não definir um local para o escorredor de louças e área de preparo;

Exagerar nas cores e revestimentos;

Ignorar a altura dos clientes ao projetar a altura das bancadas e armários;

Projetar cavas que acumulam sujeira no dia a dia;

Não considerar a existência de itens como lixeira, dispenser de detergente e bucha, e ganchos para panos;

Negligenciar a iluminação e depender apenas da luz central;

Escolher cores escuras ou pesadas que fazem o espaço parecer menor.

O segredo para o sucesso de uma cozinha compacta está no planejamento detalhado e na atenção aos detalhes. Com as soluções certas, é possível criar uma cozinha que, apesar de pequena, atenda a todas as necessidades e ainda seja um espaço agradável e acolhedor.

