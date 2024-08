Biofilia: tendência com elementos botânicos promete mais bem-estar

Você já escolheu sentar debaixo de uma árvore entre todos os lugares disponíveis em um restaurante? Ou então optou por usar uma camisa florida? Até mesmo escolheu um perfume herbal para sair? A biofilia, que significa “amor às coisas vivas” em grego antigo, está presente em todo o nosso dia a dia – inclusive na decoração.

Essa tendência consiste em conectar as pessoas com a natureza para melhorar seu bem-estar. Trazer plantas para nossa rotina urbana cria um clima mais saudável e inspirador. A intensa urbanização pode ter consequências negativas para a nossa saúde mental, e o baixíssimo convívio com o verde, que é comum na atualidade, prejudica nossa vitalidade.

Como resposta a essa desconexão com a natureza, a biofilia surge no design e arquitetura, com plantas em ambientes internos, estampas botânicas, tons naturais, entre outros. Esses elementos ajudam na redução do estresse e são ótimas opções para a decoração da sua casa.

Como aplicar a tendência da biofilia na minha casa?

Investir em vasos é uma possibilidade simples e eficaz. Esses itens de decoração sofisticam o ambiente e trazem o encanto das plantas para dentro do seu lar. É uma forma prática e elegante de incorporar a natureza na sua decoração.

Plantas não são as únicas opções para criar um ambiente mais calmo. Optar por itens em cores naturais e com formas orgânicas é uma ótima maneira de inserir vida na sua casa. Mesmo que não seja explicitamente, esses tons e formatos remetem à natureza e proporcionam tranquilidade para o seu lar.

Outra dica para diversificar, além das clássicas plantas de interior, é apostar em itens de decoração com estampas botânicas. Pratos, copos e outros itens decorativos são uma excelente forma de elaborar uma mesa posta, com elementos vivos que trazem ainda mais relaxamento e bem-estar para as refeições.

A Seleção Casa Claudia com Full Fit traz as peças ideais para criar um ambiente calmo: itens de mesa com estampas botânicas, vasos variados para plantas, tons terrosos e formas orgânicas.

Esses produtos foram pensados para proporcionar tranquilidade e momentos de bem-estar no seu dia a dia. Seja com a família, amigos ou a sós, essa coleção foi criada para que você possa apreciar cada detalhe!

