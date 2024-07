Plantas pendentes: Como incorporar na decoração da casa?

As plantas pendentes estão em alta no mundo da decoração de interiores. Relaxantes e vibrantes, a introdução de uma planta suspensatraz a natureza para dentro de casa de maneira fácil e, também, sem ocupar o espaço útil do chão.

“Elas maximizam o uso do espaço vertical, melhoram a qualidade do ar, proporcionam benefícios psicológicos e trazem energia positiva ao ambiente. Seja em salas de estar, cozinhas, banheiros, quartos ou escritórios, plantas suspensas podem proporcionar ao espaço calma e beleza natural”, coloca a arquiteta Júlia Guadix, do Studio Guadix. Selecionamos 9 inspirações para você incorporar a tendência ao lar, acompanhadas de dicas de especialistas.

Como incorporar plantas pendentes ao lar

Estejam em prateleiras ou no teto, é interessante levar alguns itens em consideração antes de incorporar as plantas pendentes a qualquer espaço.

Para a arquiteta, o primeiro passo é avaliar o ambiente no qual pretendemos incorporar as plantas: “É necessário avaliar as melhores espécies para o seu ambiente. Considere fatores como a necessidade de luz solar, frequência de manutenção e as condições específicas de cada planta”.

Ademais, ao pendurar vasos no teto, certifique-se de que eles estejam a uma distância segura da cabeça dos moradores – não queremos ninguém batendo toda vez que entra no cômodo, não é mesmo? Para isso, uma boa ideia é colocar as plantas em cantos ou áreas onde não haja muito trânsito.

“Colocar as plantas nos cantos não só economiza espaço, como adiciona um toque decorativo único ao ambiente”, explica Júlia.

Também é interessante pensar nos tipos de planta que você deseja incorporar ao cômodo, uma vez que algumas delas tem maior tempo de manutenção e menor durabilidade, como é o caso de algumas flores.

“Particularmente, gosto de utilizar prateleiras mais altas e colocar plantas que não precisam de manutenção e regas diárias, como o chifre-de-veado, que possui folhas grandes e grossas e necessita de água apenas uma vez por semana”, acrescenta a arquiteta.

Entre suas plantas prediletas para criar um adorno suspenso, ela destaca espécies como jiboia, peperomia, samambaia, flor-de-maio, ripsális e lambari-roxo.

Como pendurar plantas pendentes

Existem diversas maneiras de trazer as plantas suspensas até o lar, desde ganchos até prateleiras, mas a paisagista Mônica Costa destaca as suas favoritas:

Pendure plantas no teto: Use ganchos ou suportes de teto, criando um efeito dramático.

Use prateleiras suspensas ou nichos: Instale na parede e coloque vasos.

Monte plantas em treliças: Crie uma treliça montada na parede e treine plantas trepadeiras para subirem nela.

Em apartamentos

Quando a metragem do espaço é reduzida, é difícil pensar em incorporar adereços extra ao espaço, como as plantas. Mas, na verdade, as plantas pendentes podem ser uma boa aposta na decoração de espaços pequenos, trazendo uma pitada de vida sem comprometer o uso do chão que, em apartamentos, nunca pode ser desperdiçado.

“Em apartamentos pequenos, é muito interessante usar plantas suspensas, seja penduradas ou em prateleiras mais altas, pois não ocupam espaço no chão com o vaso. Dessa forma, é possível aproveitar os espaços sem comprometer a circulação no ambiente”, pontua a arquiteta. Por isso, não fuja dos itens decorativos em apartamentos!

9 inspirações de plantas pendentes

1) No espaço assinado por Júlia Guadix, a arquiteta utilizou as plantas suspensas para trazer tranquilidade à varanda integrada, além de trazer um pedaço de natureza para dentro do espaço.

A tendência foi utilizada à frente das grandes janelas de vidro, que destacam o ambiente natural que rodeia a casa, além de ser um local estratégico para o desenvolvimento da planta pendente.

Ainda na decoração, o verde se mistura organicamente aos pisos de ladrilho e móveis brancos com azul, criando uma paleta minimalista.

2) No espaço gourmet projetado pela arquiteta Cristiane Schiavoni, as plantas pendentes foram ancoradas ao teto. Elas foram utilizadas para trazer frescor à área gourmet, sendo a solução perfeita para o apartamento compacto.

3) Na sala de TV da arquiteta Marina Salomão, as plantas suspensas trazem vida ao espaço sem se tornarem o ponto focal da decoração.

Nesta inspiração, o elemento foi colocado entre as prateleiras que rodeiam a televisão. O verde ainda faz uma junção harmônica à parede de cimento queimado e ao chão de madeira – um contraponto entre natureza e urbanização.

4) No projeto de Daniela Funari, a planta pendente é, mais uma vez, utilizada para motivos decorativos discretos, ao invés de torná-la o ponto focal do ambiente. A planta foi colocada dentro de um dos nichos da marcenaria, caindo delicadamente para compor o cenário e trazer leveza ao espaço de trabalho.

5) Na cozinha desenhada pela arquiteta Daniela Funari, as plantas suspensas foram colocadas em cima das prateleiras de vidro, dando um ar minimalista e leve ao espaço.

A escolha para o uso das plantas ainda se funde organicamente à marcenaria em verde claro e, também, ao uso de placas de mármore na mesa e na parede.

6) As plantas suspensas no banheiro são destaque neste projeto assinado pela BMA Studio, colocadas em uma prateleira acima dos móveis, caindo naturalmente pela parede.

7) No projeto assinado pelo Studio 92 Arquitetura, o uso das plantas pendentes dá as “boas-vindas” ao lar, emoldurando a entrada do living.

8) Na sala de jantar do Studio 92 Arquitetura, a planta suspensa é destaque ao lado da mesa de jantar, sendo colocada através de um gancho que se estende por correntes até o vaso. A planta se mostra como ponto focal frente à parede branca e convive de maneira harmoniosa ao conceito aberto da planta com chão de madeira.

9) Nesta área externa projetada pela arquiteta Ana Cano, as plantas suspensas foram colocadas no painel de madeira que está à frente da varanda.

Continua após a publicidade

