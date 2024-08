6 ideias de decoração para jardim pequeno

Tem pouco espaço no seu lar para a decoração? Sem problemas! Com algumas ideias criativas, verticais e vasinhos, é possível criar um lindo jardim pequeno na sua casa ou apartamento.

Desde floreira na janela a espaços com balanços, a ideia é levar um toque verde para os interiores, com aconchego e espaço para relaxar. Delícia, né? Inspire-se nestes seis ambientes assinados por talentosos arquitetos e transforme seu ninho com muitas plantas!

Ideias de decoração para jardim pequeno

1) Jardim vertical

Neste projeto idealizado pela arquiteta Adriana Favano, a paleta de cores é harmônica e alegre. Nela, destaca-se o verde presente no jardim vertical, da Iris Green Garden, que traz ainda mais aconchego ao lar.

2) Paisagismo sem quebra-quebra

Quando um jovem casal mudou-se do interior para a capital paulista, o imóvel escolhido foi esta casa com quintal. “Como a residência é alugada não podíamos fazer grandes mudanças. A necessidade principal era o paisagismo na varanda”, explica Carolina Esper, arquiteta à frente do projeto.

O jardim carrega a assinatura da paisagista Bia Abreu e abriga um cantinho que convida ao relaxamento.

3) Apartamento com jeito de casa

“A cliente gosta muito de plantas, então fizemos um apartamento com cara de casa”, revela a arquiteta Michelle Machado, que assina o projeto acima.

O living, repleto de plantas, ganhou ares de quintal. Além disso, a janela com floreira é uma solução para trazer mais privacidade aos moradores.

4) Cantinho em família

Um dos maiores desafios deste projeto assinado pela arquiteta Rosana Pintor foi criar um espaço social que contemplasse as atividades do casal de moradores e seus dois filhos.

O paisagismo foi um grande trunfo e trouxe, além do verde para dentro do apartamento, balanços e um cantinho especial para conviver em família.

5) Jardim com revestimentos

Este projeto dispensou o uso da madeira. A solução para trazer conforto para o ambiente foi investir em um jardim vertical.

“Trabalhamos com os revestimentos frios – tanto na parede quanto no piso – e aquecemos com os móveis em madeira, além de humanizar com o jardim vertical”, explica Shirlei Proença, arquiteta que assina o projeto.

6) Espaço integrado

O casal de moradores deste apartamento decidiu realizar uma reforma na área social do imóvel e contou com a ajuda do escritório Terça Arquitetura. O projeto contemplou espaços amplos e integrados para receber bem os amigos e familiares e uma área de plantas para levar a natureza para dentro de casa.

