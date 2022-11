7 ambientes com canto alemão para se inspirar

“Normalmente, quando temos um canto, acabamos por preencher apenas uma das paredes, deixando a outra subutilizada, ou criando apenas um espaço de passagem”, alerta a arquiteta Marina Romeiro, sócia de Felipe Maia no escritório Maia Romeiro Arquitetura. Uma solução para esse problema é apostar no canto alemão, ou seja, encaixar um banco nas paredes adjacentes e aproveitar bem o espaço disponível, além de garantir a boa circulação.

Outra vantagem, é a possibilidade de investir em marcenaria nos assentos para criar um baú junto a eles. Ou seja, mais armazenamento para o projeto. Curtiu a ideia? Antes de embarcar nela, fique atento à ergonomia e proporção do banco: “tem que ser bem pensado para não se tornar algo extenso e de difícil acesso”, explica Felipe Maia. Livre do impasse, inspire-se nos sete ambientes com canto alemão listados abaixo.

A sala de jantar revela o canto alemão feito em marcenaria sob medida, com direito a baú sob o assento. “A vantagem desse tipo de móvel é que ele aproveita toda a área disponível no ambiente e ainda pode ser utilizado como armário. Há espaço para colocar desde batedeira até o aspirador de pó”, exemplifica a arquiteta Pati Cillo, que assina o projeto.

Esse quarto infantil, compartilhado por duas irmãs, ganhou decoração com ares lúdicos assinada pelo escritório LL Arquitetura. No ambiente, o canto alemão posicionado ao lado da escrivaninha e serve como um espaço dedicado à leitura e ao descanso.

O objetivo deste projeto assinado pelo Studio 92 Arquitetura era criar um espaço confortável para receber visitas. Na sala, a solução foi criar um canto alemão, que também é baú. O estofado destaca-se por seu azul escuro que contrasta com as paredes de cimento queimado.

Neste decorado idealizado para uma família jovem, a arquiteta Patrícia Martinez optou por uma base de carvalho, que garante sensação de aconchego e adicionou o couro ao estofado do canto alemão.

A proposta da arquiteta Christiane Schiavoni na idealização do canto alemão desse apartamento de 160 m², foi a de ocupar a sala de jantar com boas soluções de aproveitamento de espaço para acolher os moradores e seus convidados sem prejudicar a circulação.

Nessa copa, assinada pelo Studio Tan-gram, a inserção de um sofá aconchegante e dos quadros coloridos criou um canto alemão generoso. A combinação com o espaço do café, do lado oposto, e com o pendente, permite diversos usos ao ambiente.

“Para este dúplex de 80 m², o canto alemão foi a solução adotada para o melhor aproveitamento do espaço e para boa circulação por causa da escada próxima”, explica a arquiteta Marina Romeiro, sócia do escritório Maia Romeiro Arquitetura, responsável pelo projeto. “Ele acabou virando um cantinho de descompressão, onde os moradores sentam e deixam bolsas e sapatos nos espaços abaixo do banco, e também uma copinha/sala de jantar. O espaço ficou tão agradável que os clientes adoram trabalhar ali também, mesmo tendo um home office em outro espaço”, acrescenta o arquiteto Felipe Maia, também sócio do escritório.